Al Horford en veut à Bam Adebayo

La soirée aurait pu être très délicate pour les Celtics, malgré la victoire synonyme de break dans la série face à Miami (3-1). Déjà à cause de la blessure de Kristaps Porzingis, visiblement pas très grave. Puis avec celle évitée de Jayson Tatum, après un contact de Bam Adebayo, en dernier quart-temps.

Les arbitres sifflent une faute de Patty Mills donc le jeu s’arrête. L’ailier All-Star va pourtant dégainer à 3-pts et l’intérieur du Heat décide de contester ce tir. Il le fait en se rapprochant de Tatum, qui retombe sur les pieds de Bam Adebayo. Résultat : le joueur de Boston se tord la cheville gauche et l’intérieur de Miami écope d’une faute flagrante.

Coéquipiers en sélection

Forcément, Al Horford a pesté. « Je sais qu’on peut contester les shoots après les fautes, mais il y a des niveaux. Si le gars tire et que l’action est terminée, laisse-le », estime le vétéran des Celtics. « Je sais que Bam était dans le feu de l’action, mais ça m’énerve. Je ne veux pas voir un de mes coéquipiers se blesser. Heureusement, Jayson Tatum va bien, mais ça aurait pu être pire. »

La star de Boston a bien terminé la rencontre et rassuré sur son état de santé. « Je vais bien. Je n’étais pas inquiet pour ça : on passe à l’action suivante car on avait encore un match à gagner », explique-t-il alors que les Celtics avaient treize points d’avance à ce moment-là, à cinq minutes du terme.

Comment Tatum a-t-il vécu le soutien de son coéquipier ? « C’est l’ancien. On est ensemble dans cette équipe, on est frère. Donc, dans le vrai ou le faux, on est avec son frère. On est comme ça. Si on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on se lève et on défend les autres. C’est contagieux », conclut l’ailier des Celtics, qui évoluera aux côtés de Bam Adebayo aux Jeux olympiques.