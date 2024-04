Le Heat plombé par son attaque

Après la démonstration à 3-pts (23/43) et la victoire du Game 2 à Boston, nous avions écrit dans notre résumé, sous forme de question, que « pour renverser la meilleure équipe de la ligue, le Heat n’a pas pourri le jeu, au contraire, il a battu les Celtics à leur propre jeu. Le faire à l’extérieur est remarquable, mais avoir une telle adresse, est-ce vraiment tenable sur l’ensemble d’une série ? ».

Deux matches après, on a la réponse : non, ce n’est pas tenable. Dans la troisième manche, les joueurs d’Erik Spoelstra ont marqué 84 points. Puis, dans le Game 4, ils ont fait (un peu) mieux avec 88 unités. Avec une adresse à 3-pts perdue : 18/61 sur l’ensemble des deux rencontres, soit 29% de réussite…

« Nos gars se battent. C’est dur de s’en rendre compte quand on regarde le score, mais ils donnent tout. Tout », assure le coach du Heat. « Il n’y a plus grand chose dans le réservoir en défense. On a besoin de marquer des points. Maintenir cette équipe autour des 100 points, c’est assez significatif. Je sais qu’on a un match dans les jambes, il faut simplement que le ballon entre dans le panier plus souvent. »

Des efforts en défense, des limites en attaque

Dans les trois défaites, Miami a seulement tourné à 88.6 points marqués. Et même le coup de chaud de la deuxième manche n’a terminé qu’à 111 points. Mais avec 111 points, le Heat aurait gagné les deux derniers matches puisque les Celtics ont été maintenus à 104 et 102 points.

« Pour l’instant, on n’a pas donné un match pour s’emballer à notre public. Ça ne nous va pas », lance Caleb Martin. « Si on maintient notre attaque quand ils accélèrent en premier quart-temps, on aurait été bien », estime Bam Adebayo après cette défaite. « On se jette dans la gueule du lion. Tout le monde sait où on est : 3-1, dos au mur. On doit répondre. »

Est-ce vraiment possible alors que Jaime Jaquez Jr, troisième option offensive de Miami dans cette série, s’est blessé à la hanche droite et n’a pas joué le dernier quart-temps du Game 4 ? « J’ai essayé de revenir, j’ai tout donné. Je n’ai jamais été blessé auparavant », conclut le rookie, auteur de 9 points dans cette partie. Réponse mercredi.