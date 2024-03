Pour réaliser l’impossible, le Heat se tourne vers Kevin Love et… Novak Djokovic

Revenir d’un 3-1 en Finals n’est pas une mince affaire puisque ça n’a été réalisé qu’une fois en 36 occurrences, avec les Cavaliers en 2016. Pour le Heat, les chances d’y croire sont donc infimes. Mais heureusement pour Miami, Kevin Love, un des membres de ce moment historique, est présent dans le vestiaire.

Le nouveau papa est donc bien placé pour partager son expérience et donner des conseils pour réussir cet exploit.

« Love, c’est un énorme atout pour notre équipe, sur et en dehors des parquets », livre Bam Adebayo en conférence de presse. « Il partage ses anecdotes, surtout ce 3-1, il explique comment les joueurs se comportent dans le vestiaire, se parlent et gagnent les matches. Ça commence par en gagner un. »

Quel secret l’intérieur a-t-il pu glisser à ses coéquipiers du Heat avant ce Game 5 à Denver ?

« Il faut continuer de croire en nous, en ce dont on est capable et ce qu’on a fait toute la saison. Il faut aborder cette cinquième manche avec la bonne mentalité et un sentiment d’urgence », répond Gabe Vincent. « Kevin est une voix toujours écoutée dans le vestiaire », ajoute Max Strus. « C’est un champion, il est passé par là. Il est important pour notre groupe. »

Plus globalement, Erik Spoelstra et ses troupes cherchent des solutions partout où ils le peuvent. Comme dans le sacre de Novak Djokovic à Roland-Garros dimanche par exemple.

« Il a parlé de la Mamba Mentality, de l’aspect mental des choses », constate le coach du Heat en parlant du nouveau recordman de titres du Grand Chelem. « On est une équipe vraiment dure mentalement. On croit en nous, on est déterminé. On a un objectif et, de ce point de vue, rien n’a changé. Gagner le titre, c’est un sacré défi. »