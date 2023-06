Papa pour la première fois, Kevin Love sera au rendez-vous du Game 5

Dans le Game 4, Kevin Love a été l’un des rares joueurs à surnager du côté de Miami avec ses 12 points et 4 rebonds en 18 minutes. Pour cause, l’intérieur du Heat était doublement galvanisé, par l’enjeu certes, mais aussi l’arrivée imminente d’un heureux événement.

La bonne nouvelle n’a pas tardé à tomber. Sa femme, la mannequin canadienne Kate Bock, a finalement accouché samedi, ce qui a un peu chamboulé le calendrier du nouveau papa. Kevin Love n’a en effet pas pris l’avion de l’équipe pour se rendre à Denver en vue du Game 5 ce lundi. Il est arrivé dimanche par ses propres moyens, à temps pour assister à la séance vidéo et satisfaire aux demandes médiatiques.

« J’ai clairement besoin d’un peu de repos, d’un peu de sommeil. Tout le monde est heureux et en bonne santé », a-t-il déclaré. « J’ai pu arriver à temps pour la session vidéo, j’ai aussi pu dormir un peu. Donc aujourd’hui, ça va être suffisant pour courir, s’acclimater, avoir un peu de soin, de repos, et être prêt à repartir ».

Partager son expérience de 2016

Kevin Love sera donc de la partie pour le Game 5 avec peut-être un peu de sommeil en retard mais le cœur rempli d’ondes positives, et il a partagé son expérience de la folle épopée de 2016 lorsque les Cavaliers avaient renversé les Warriors après avoir été menés 3-1 dans la série.

« Lorsque vous êtes dos au mur, vous commencez à chercher des réponses, des solutions. Mais nous sommes une équipe qui, comme vous le savez, est très résistante. On a conscience qu’il s’agit de chaque possession et d’un seul match. Je sais que c’est un cliché et que tout le monde le dit, mais encore une fois, nous pensons que si nous prenons un bon départ demain, que nous jouons extrêmement dur et que nous nous donnons une chance de revenir à Miami, c’est exactement ce que nous souhaitons faire. Depuis que je suis ici, j’ai beaucoup parlé à l’équipe, à Udonis aussi, parce que j’ai un passé de champion et que je suis déjà passé par là. Pour sa part, Kyle a mené 3-1 alors que nous avons été menés 3-1 contre les Warriors en 2016. Nous avons des points de vue différents et des choses à dire à l’équipe. Nous n’avons pas cessé de répéter aux gars de ne pas se laisser abattre et de rester en selle. »

Kevin Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MIN 81 25 45.9 10.5 78.9 3.4 5.7 9.1 1.0 2.5 0.4 1.5 0.6 11.1 2009-10 MIN 60 29 45.0 33.0 81.5 3.8 7.2 11.0 2.3 2.3 0.7 2.0 0.4 14.0 2010-11 MIN 73 36 47.0 41.7 85.0 4.5 10.7 15.2 2.5 2.0 0.6 2.1 0.4 20.2 2011-12 MIN 55 39 44.8 37.2 82.4 4.1 9.2 13.4 2.0 2.8 0.9 2.3 0.5 26.0 2012-13 MIN 18 34 35.2 21.7 70.4 3.6 10.4 14.0 2.3 1.9 0.7 2.2 0.5 18.3 2013-14 MIN 77 36 45.7 37.6 82.1 2.9 9.6 12.5 4.4 1.8 0.8 2.6 0.5 26.1 2014-15 CLE 75 34 43.4 36.7 80.4 1.9 7.9 9.8 2.2 1.9 0.7 1.6 0.5 16.4 2015-16 CLE 77 32 41.9 36.0 82.2 1.9 8.0 9.9 2.4 2.1 0.8 1.8 0.5 16.0 2016-17 CLE 60 31 42.7 37.3 87.1 2.5 8.6 11.1 1.9 2.1 0.9 2.0 0.4 19.0 2017-18 CLE 59 28 45.8 41.5 88.0 1.7 7.5 9.3 1.8 2.0 0.7 1.5 0.4 17.6 2018-19 CLE 22 27 38.5 36.1 90.4 1.5 9.4 10.9 2.2 2.5 0.3 1.9 0.2 17.0 2019-20 CLE 56 32 45.0 37.4 85.4 1.0 8.8 9.8 3.2 1.6 0.6 2.5 0.3 17.6 2020-21 CLE 25 25 40.9 36.5 82.4 0.7 6.8 7.4 2.5 1.0 0.6 1.5 0.1 12.2 2021-22 CLE 74 23 43.0 39.2 83.8 1.2 6.1 7.2 2.2 1.4 0.4 1.3 0.2 13.6 2022-23 * All Teams 62 20 38.9 33.4 87.9 1.0 5.5 6.4 1.9 1.6 0.3 1.1 0.2 8.2 2022-23 * CLE 41 20 38.9 35.4 88.9 1.0 5.8 6.8 1.9 1.6 0.2 1.2 0.2 8.5 2022-23 * MIA 21 20 38.8 29.7 85.7 0.8 4.9 5.7 1.9 1.5 0.4 1.1 0.2 7.7 Total 874 30 43.9 37.0 83.0 2.4 7.9 10.4 2.3 2.0 0.6 1.9 0.4 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.