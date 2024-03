Draft 2023 | Sidy Cissoko démarre sa tournée de « workouts »

La quantité, mais aussi la qualité : cette année, la Draft devrait particulièrement sourire aux joueurs français, tous très bien placés dans les projections pré-Draft depuis plusieurs semaines. Derrière le futur numéro numéro 1 Victor Wembanyama, il y a aussi Bilal Coulibaly, dont la cote explose tellement dernièrement qu’il est maintenant pressenti dans le Top 20 voire aux portes de la « lottery », mais aussi Rayan Rupert et Sidy Cissoko, un peu derrière.

Premier européen à rejoindre la Team Ignite l’an passé, où il a bien sûr fait équipe avec Scoot Henderson, le dernier nommé est pour l’heure le moins bien classé des tricolores de cette cuvée, puisqu’il est actuellement pressenti dans la tranche 30 à 40 de la Draft. La période actuelle du processus pré-Draft est donc cruciale pour lui, puisque c’est l’occasion de booster encore un peu plus sa cote durant les « workouts » à une quinzaine de jours du jour J.

De passage au centre d’entrainement des Pacers ce jeudi pour un « workout », son deuxième du mois après un premier à Portland la semaine dernière, Sidy Cissoko a ainsi fait le point sur son état d’esprit actuelle, après une saison convaincante qui l’a placé sur les radars de la Draft ces derniers mois (12.8 points, 2.8 rebonds et 3.6 passes).

« Ma polyvalence, que je peux assurer des deux côtés du terrain. Mais plus simplement de jouer comme je l’ai fait cette année. » a-t-il ainsi déclaré, interrogé sur son approche durant ces « workouts ».

Une année riche en expérience en G-League

Le natif du Val-de-Marne met aussi en lumière son expérience aux Etats-Unis dans l’antichambre de la Grande Ligue, bénéfique à son sens pour préparer au mieux sa transition vers le plus haut niveau.

« C’était une belle expérience, les jeunes en Europe n’ont pas tous cette opportunité. On a côtoyé toute l’année des joueurs et un staff qui pour certains ont déjà eu une expérience NBA », ajoute-t-il. « Dans un premier temps, ça rendait un peu nerveux. Car on est l’équipe à abattre, tout le monde veut faire son match contre nous. D’autant que les ‘scouts’ sont présents à tous les matchs, qu’on passe sur ESPN à chaque fois. Mais dans l’ensemble c’était une super année, c’est toujours bénéfique de se préparer à la NBA dans un environnement proche de la NBA. »

Désormais, après une première semaine « calme », Sidy Cissoko va démarrer les choses sérieuses : « j’ai encore six ou sept ‘workouts’ prévus », conclut-il, et le prochain est prévu avec les Hornets.

Une dizaine de jours très assidus à venir, donc, qui confirment qu’il intrigue un certain nombre de clubs. De bon augure, pour le (probable) futur quatrième Français appelé par Adam Silver le 22 juin prochain.