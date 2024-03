WNBA | DeWanna Bonner (41 points) met fin à l’invincibilité des Las Vegas Aces

Les Las Vegas Aces ne sont plus invaincues cette saison. Après avoir débuté la campagne 2023 par sept victoires de suite, les joueuses de Becky Hammon ont lourdement chuté jeudi sur le parquet du Connecticut Sun (94-77). Une contre-performance qui met fin également à une série de 11 succès de suite depuis la fin de saison dernière.

« Elles nous ont tout simplement botté les fesses » a concédé Becky Hammon, coach des Aces. « Nous n’étions pas dedans ce soir, nous n’étions tout simplement pas dedans. C’est vraiment la première fois que cela se produit depuis que je suis ici ».

Si les Aces sont passées à côté de leur sujet, c’est aussi parce que le Sun s’est montré extrêmement solide. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées mardi dans un remake des Finals 2022. Mais c’est une nouvelle fois Las Vegas qui avait pris le dessus (90-84).

Cette fois-ci, le Connecticut Sun a pris sa revanche, et avec la manière. Porté par une DeWanna Bonner, auteure de 14 des 20 premiers points de l’équipe, les joueuses de Stephanie White ont complètement asphyxié leur adversaire, des deux côtés du parquet.

Une soirée historique

Alors qu’elle n’avait marqué que 5 points à 2/9 au tir mardi, DeWanna Bonner a fait beaucoup mieux… en marquant l’histoire puisqu’elle va terminer la rencontre avec 41 points à 16/23 au tir dont 5/7 à 3-points ! C’est un nouveau record en carrière pour la joueuse de 35 ans mais c’est surtout un record de franchise pour le Connecticut Sun.

« Je pense que j’ai joué le pire match possible de ma carrière mardi avec 5 points » a expliqué la joueuse. « Aujourd’hui, Je voulais juste être agressive et j’ai eu la main chaude, alors je me suis dit que c’était bon, c’était le moment. J’ai eu du mal avec mon shoot toute l’année, mais je ne sais pas ce qui s’est passé ce soir. C’était une première pour moi ».

Elle n’avait plus passé la barre des 30 points depuis 2021, c’est dire l’importance de la performance. Son précédent record en carrière était de 38 points (2012, 2016). Le précédent record de franchise était lui de 35 points, précédemment détenu par Shannon Johnson, depuis 2000.

« Je me prépare très sérieusement. Je travaille très dur. Je crois en moi, en mon jeu et en tout le travail que j’ai accompli pendant 14 ans, jusqu’à ce qu’il soit temps pour moi de prendre ma retraite » a ajouté DeWanna Bonner. « Nous savons de quoi elle est capable et je pense qu’elle a rappelé à la ligue le type de joueuse qu’elle est » a ajouté sa coéquipière, Alyssa Thomas.

Grâce à cette victoire de prestige, le Connecticut Sun possède désormais un bilan de 7-2, ce qui représente le deuxième meilleur bilan de la ligue, juste derrière leur victime du soir (7-1).

https://www.youtube.com/watch?v=w7O1bn9CsTw