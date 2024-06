Aux Wizards, la porte de sortie est ouverte pour ceux qui veulent gagner tout de suite

Nouveau président des Wizards depuis quelques jours, Michael Winger a déjà pris deux décisions fortes en nommant Travis Schlenk au poste de vice-président et Will Dawkins au poste de GM.

Quelques années après un premier grand chantier, réalisé en 2019, les Wizards reprennent donc de grands travaux et, d’après The Athletic, Ted Leonsis, le propriétaire de la franchise, a donné les pleins pouvoirs à son nouveau président pour redessiner l’effectif et changer, si besoin, les personnes aux manettes.

« La vérité crue et sans filtre, c’est que je n’ai pas encore élaboré la vision immédiate de la franchise », explique-t-il. « Il y a beaucoup de joueurs talentueux et de caractère dans cette équipe. Je veux apprendre à les connaître un peu. La construction d’une équipe ne se limite pas au terrain, ce n’est pas qu’une question de statistiques. Il y a de l’humain aussi et je dois comprendre les choses avant de mettre en place un plan d’action. »

Le président a des dossiers importants à gérer sur la table, notamment ceux de Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma, qui pourraient tester le marché cet été. Si les deux joueurs restent, ils formeront à nouveau la colonne vertébrale de l’équipe avec Bradley Beal, la star du groupe.

« S’ils préfèrent gagner tout de suite, ils devront probablement le faire ailleurs »

Mais le dirigeant prévient que, malgré ce trio séduisant sur le papier, la patience sera de mise pour une équipe qui sort de deux saisons à 35 victoires seulement et sans qualification en playoffs.

« On me pose la question de savoir si je vais échanger ou garder Beal. Je ne sais pas, j’aimerais le rencontrer. Même question avec Porzingis et Kuzma. Je ne sais pas. Ils ont le pouvoir de choisir, comme Beal. Je veux apprendre à les connaître. Si les visions s’accordent pour être compétitif et faire les choses comme il faut avec un peu de patience, il y a certainement un chemin à suivre avec eux » détaille-t-il ainsi.

Et si ce n’est pas le cas ?

« Je suis convaincu qu’on ne sera pas un candidat au titre du jour au lendemain. Donc s’ils préfèrent gagner tout de suite, ils devront probablement le faire ailleurs », annonce carrément Michael Winger. « Mais le dialogue est ouvert et c’est une invitation à parler du futur de l’équipe, celui à court terme et celui à long terme, pour vérifier si les objectifs s’alignent et où ils ne s’alignent pas. »