Goran Dragic aimerait bien terminer sa carrière à Miami

La saison du Heat n’est pas terminée que le club reçoit déjà des appels du pied pour l’an prochain. Ancien meneur de la maison floridienne, Goran Dragic, âgé de 37 ans, affiche ainsi son intention de finir sa carrière à Miami.

Le Slovène commence par rappeler qu’il vit encore sur place, tout comme ses enfants. Alors « si je cherche à terminer ma carrière, ce serait une évidence de finir à Miami. C’est chez moi », formule le joueur passé des Bulls aux Bucks en cours de saison, jusqu’à l’élimination de Milwaukee par… le Heat, au premier tour des playoffs.

« J’ai passé sept années incroyables ici. J’aime tous les joueurs, tous les dirigeants, coach O (Octavio De La Grana), coach Spo (Erik Spoelstra), coach Quinny (Chris Quinn). Ces personnes m’ont tout donné. C’est la ville où je me vois dans l’avenir, alors pourquoi pas ? », s’interroger le vétéran.

Une déclaration qui devrait arriver jusqu’aux oreilles des dirigeants floridiens qui pourraient prochainement partir en quête d’expérience dans le vestiaire, après la retraite annoncée d’Udonis Haslem. « Free agent » cet été, le Slovène pourrait répondre à ce besoin alors qu’il est de moins en moins mobilisé sur le parquet.

Il a ainsi bouclé sa saison avec 6 points de moyenne en 15 minutes et n’a quasiment pas été utilisé par Mike Budenholzer en playoffs. Le gaucher a connu ses plus belles campagnes de playoffs avec le Heat justement, il y a quelques années. On se souvient notamment qu’il tournait à 19 points de moyenne dans la « bulle » d’Orlando, en 2020, avant malheureusement de se blesser en finale face aux Lakers.

En sept saisons en Floride, entre 2014 et 2021, Goran Dragic a tourné à 16 points et 5 passes de moyenne pour la troupe d’Erik Spoelstra, et surtout décroché son unique sélection All-Star en 2018.

Goran Dragic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 PHX 55 13 39.3 37.0 76.9 0.6 1.3 1.9 2.0 1.6 0.5 1.3 0.1 4.5 2009-10 PHX 80 18 45.2 39.4 73.6 0.5 1.7 2.1 3.0 1.6 0.6 1.6 0.1 7.9 2010-11 * All Teams 70 18 43.5 36.1 62.4 0.5 1.5 2.0 2.9 1.8 0.7 1.7 0.1 7.5 2010-11 * PHX 48 18 42.1 27.7 60.8 0.5 1.3 1.8 3.1 1.9 0.8 2.0 0.1 7.4 2010-11 * HOU 22 17 47.2 51.9 66.7 0.6 2.0 2.6 2.5 1.6 0.6 1.0 0.2 7.7 2011-12 HOU 66 27 46.2 33.7 80.5 0.8 1.7 2.6 5.3 2.5 1.3 2.4 0.2 11.7 2012-13 PHX 77 34 44.3 31.9 74.8 0.8 2.3 3.1 7.4 2.8 1.6 2.8 0.3 14.7 2013-14 PHX 76 35 50.5 40.8 76.0 0.9 2.3 3.2 5.9 2.7 1.4 2.8 0.3 20.3 2014-15 * All Teams 78 34 50.1 34.7 77.4 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 1.0 2.2 0.2 16.4 2014-15 * PHX 52 33 50.1 35.5 74.6 1.0 2.6 3.6 4.1 2.3 1.0 2.2 0.2 16.2 2014-15 * MIA 26 35 50.2 32.9 80.8 1.2 2.3 3.4 5.4 2.9 1.1 2.3 0.2 16.6 2015-16 MIA 72 33 47.7 31.2 72.7 0.8 3.1 3.9 5.8 2.6 1.0 2.6 0.2 14.1 2016-17 MIA 73 34 47.5 40.5 79.0 0.9 3.0 3.8 5.8 2.7 1.2 2.9 0.2 20.3 2017-18 MIA 75 32 45.0 37.0 80.1 0.7 3.4 4.1 4.8 2.4 0.8 2.2 0.2 17.3 2018-19 MIA 36 28 41.3 34.8 78.2 0.6 2.5 3.1 4.8 2.3 0.8 2.0 0.1 13.7 2019-20 MIA 59 28 44.1 36.7 77.6 0.5 2.7 3.2 5.1 2.1 0.7 2.4 0.2 16.2 2020-21 MIA 50 27 43.2 37.3 82.8 0.5 2.9 3.4 4.4 2.3 0.7 2.4 0.2 13.4 2021-22 * All Teams 21 24 37.7 25.4 81.8 0.6 2.5 3.1 4.1 2.1 0.9 1.6 0.2 7.5 2021-22 * BRK 16 26 37.6 24.5 73.9 0.7 2.5 3.2 4.8 2.3 0.9 2.1 0.2 7.3 2021-22 * TOR 5 18 38.2 28.6 100.0 0.4 2.4 2.8 1.8 1.6 1.0 0.2 0.2 8.0 2022-23 * All Teams 58 15 42.1 35.9 68.9 0.3 1.1 1.4 2.6 1.1 0.2 1.1 0.1 6.3 2022-23 * CHI 51 15 42.5 35.2 65.9 0.3 1.1 1.4 2.7 1.2 0.2 1.1 0.1 6.4 2022-23 * MIL 7 12 38.9 41.2 100.0 0.4 1.3 1.7 1.7 0.3 0.3 1.0 0.0 5.6 Total 946 27 45.9 36.2 76.6 0.7 2.3 3.0 4.7 2.2 0.9 2.2 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.