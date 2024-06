Nikola Jokic a d’abord gavé Aaron Gordon de ballons près du cercle, pour profiter de l’avantage de taille de son coéquipier. Puis il a servi Jamal Murray, Michael Porter Jr, Bruce Brown et compagnie en mouvement. Résultat : il avait déjà 10 passes décisives à la mi-temps, disséquant la défense du Heat et les « matchups »…

En deuxième mi-temps, face aux adaptations de la défense floridienne, il a été davantage scoreur pour finir la rencontre avec 27 points à 8/12 au tir, 14 passes et 10 rebonds. Il est le deuxième joueur de l’histoire à réussir un triple-double pour son premier match en Finals NBA. Le premier ? Il s’agissait de Jason Kidd, lors des Finals 2002.

Alors que Shaquille O’Neal lui demandait après la rencontre comment il décidait d’être scoreur ou passeur, Nikola Jokic répondait qu’il ne décidait pas vraiment. Il prenait simplement ce que la défense lui offrait.

« C’est la beauté du jeu de Nikola » détaillait Mike Malone en conférence de presse. « J’ai appris il y a longtemps que c’est la défense qui vous dit quoi faire, et Nikola ne force jamais rien. S’ils lui accordent ce genre d’attention, et je crois qu’il avait 10 passes décisives à la mi-temps, eh bien, il va tout simplement vous démolir. C’est alors aux autres gars de mettre leurs tirs. »

« C’est comme ça que j’ai appris à jouer au basket… C’est difficile de défendre quand on ne sait pas qui va attaquer »

En bon chirurgien du jeu, le double MVP fait les lectures qui s’imposent à lui, quand elles s’imposent à lui.

« Nikola n’essaie jamais d’imposer sa volonté ou de forcer des choses qui n’existent pas » continue Mike Malone. « Il va lire le jeu. Il va faire la bonne action. Et le plus important, c’est qu’il rend tous ses coéquipiers meilleurs. »

Nikola Jokic finit tout de même meilleur marqueur de son équipe dans ce Game 1 des Finals 2023, mais c’est bien la variété qu’il impose, et sa volonté de toujours chercher le coéquipier qui a le meilleur duel ou la meilleure position de tir, qui rend cette équipe de Denver si difficile à manœuvrer. Et si efficace offensivement.

« Ce qui caractérise Nikola, c’est qu’il éprouve une grande satisfaction à faire jouer les autres » continue ainsi Mike Malone. « C’est la vérité. Je pense que c’est ce qui le rend le plus heureux. Je ne pense pas qu’il se soucie de savoir s’il a marqué 27 points ou non. Ce qui l’intéresse, c’est que nous menions 1-0. Et tout le monde dans ce vestiaire réalise que oui, nous avons besoin de Nikola, mais nous avons aussi besoin du double-double de Michael Porter, du double-double de Jamal (Murray), des 10 points et 5 rebonds de Bruce (Brown) en sortie de banc. C’est une équipe. Nous avons des joueurs très talentueux, mais nous avons besoin que tout le monde dans ce vestiaire fasse son travail, pour essayer d’aller chercher le deuxième match dimanche soir. »

Une philosophie que Nikola Jokic résume en une phrase : « C’est comme ça que j’ai appris à jouer au basket… C’est difficile de défendre quand on ne sait pas qui va attaquer. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 Total 675 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.