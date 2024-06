La Air Jordan 1 Low aura aussi son coloris « Quai 54 »

Après les images du Air Jordan 2 Low, c’est la Air Jordan 1 Low qui va être mise à l’honneur par Jordan Brand à l’occasion des 20 ans du Quai 54, le plus prestigieux tournoi « streetball » du monde !

Le code couleur est similaire sur cette AJ 1, avec ces spécificités, une base en cuir recouverte de bandes en daim noir. L’avant du pied ressort en rouge sur la chaussure droite, vert sur la gauche, et inversement au niveau du talon. Les logos du Quai 54 et le « Jumpman » ressortent en blanc sur fond noir sur la languette. Un gros pendentif sur lequel on peut lire « 2003 – 2023, 20 years in the game » est également accroché aux lacets.

Dans l’attente d’une annonce officielle, sa sortie pourrait intervenir dans le courant du mois de juin, début juillet au plus tard.

(Via NiceKicks)

