Voyagez léger avec la Air Jordan 1 « Quai 54 »

La Air Jordan 1, un modèle vu et revu ? Pas pour Jordan Brand qui continue de décliner ce grand classique sous toutes les coutures, pour tous les goûts. À l’occasion du dernier Quai 54, la marque avait sorti une Luka 1 et une Air Jordan 7, mais aussi une Air Jordan 1, qui sortira finalement le 30 août prochain.

La particularité de ce modèle ? La présence d’une pochette sur l’empeigne et d’une mini sacoche (retirable) au niveau du talon ! Difficile de faire plus original. Pour le code couleur en revanche, on reste sur le thème de l’édition 2022, avec du blanc, du bleu marine et des finitions en orange, sur la languette et la semelle extérieure notamment.

Le modèle est annoncé à 190 dollars et sera d’abord disponible sur l’application SNKRS.

(Via NiceKicks)

—

