Une Air Jordan 2 Low pour les vingt ans du Quai 54

Vingt ans déjà ! Voilà désormais vingt ans que le Quai 54 rythme les étés parisiens au rythme du rebond de la balle orange. Avec l’accompagnement de partenaires de choix comme « Jordan Brand », le tournoi est ainsi devenu le plus prestigieux de la planète en terme de « streetball ».

Pour fêter les vingt ans du Quai 54, Jordan Brand a présenté un Air Jordan 2 Low. Celle-ci est composée d’une tige en cuir blanc, assortie de bandes vertes et rouges au niveau du talon, avec un col noir. Le logo Jumpman et du Quai 54 apparaissent sur une languette présente sur l’empeigne, en noir sur fond jaune. La semelle est également en noir et jaune avec une partie en blanc.

La sortie officielle de la Air Jordan 2 Low « Quai 54 » sera prochainement communiquée.

(Via SneakerNews)

