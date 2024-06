L’heure des regrets pour Jayson Tatum et Jaylen Brown

Revenus de 3-0 à 3-3 dans cette finale de conférence Est face à Miami, Boston avait une occasion en or, à domicile, de devenir la première équipe à remporter une série en sept match après avoir été menée 3-0.

Sauf que tout a mal tourné pour les Celtics, à l’image de la cheville de Jayson Tatum sur la première action…

« C’est difficile parce que cela a eu un impact sur le reste de la soirée » regrettait l’ailier. « Elle a gonflé et c’était frustrant, j’étais un peu comme une coquille vide. J’avais du mal à bouger. C’était frustrant. C’est d’autant plus frustrant que cela s’est produit dès la première action du match. »

Malgré tout, le All-Star relativise car il a été épargné par les blessures depuis qu’il a rejoint la NBA.

« Je ne veux pas qu’on se sente mal pour moi. Malheureusement, les blessures font partie du jeu. J’ai eu la chance de ne quasiment jamais manquer de matchs jusqu’à présent. J’ai joué 95% des matches depuis que je suis dans la ligue. Je suis dans les deux premiers en nombre de minutes depuis ma Draft. C’est juste une chute malheureuse ce soir, sur la première action du match. Quelque chose que j’ai essayé de surmonter tout au long du match. »

Avec ses 14 points à 5/13 au tir, 11 rebonds et 4 passes, Jayson Tatum n’avait plus son explosivité habituelle et les Celtics comptaient donc sur Jaylen Brown pour compenser. Sauf que son compère s’est raté, avec 19 points à 8/23 au tir dont un vilain 1/9 à 3-points, et surtout 8 pertes de balle qui ont fait très, très mal à Boston…

« Un match affreux de ma part. Au moment où mon équipe avait le plus besoin de moi, JT (Jayson Tatum) s’est blessé à la cheville, lors de la première action, et on pouvait voir qu’elle gonflait. Il ne pouvait pas bouger. C’était difficile pour lui. Mon équipe s’est tournée vers moi pour créer et je n’ai pas réussi à le faire, j’ai échoué. C’est dur. Je tire mon chapeau à Miami, mais j’ai fait un boulot affreux » conclut Jaylen Brown.