Draft 2023 | Les Pacers cherchent à sélectionner plus haut…

Le soir de la « lottery« , les Pacers avaient 7.5% de chances de récupérer le premier choix, et malheureusement pour eux, ils n’ont pas gagné à la « loterie ». Virtuellement, ils avaient la 7e position de la Draft, et le tirage au sort n’a rien changé pour eux : ils auront le 7e choix le 22 juin prochain. Mais pas que, puisqu’ils possèdent aussi les 26e et 29e choix, récupérés dans des échanges avec les Cavaliers et les Celtics.

Avec trois premiers tours de Draft, mais aussi deux seconds tours, les Pacers peuvent recruter cinq jeunes, et continuer de rajeunir leur effectif, ou alors les échanger. Kevin Pritchard a déjà annoncé la couleur : « On a trois premiers tours de Draft, et peut-être deux seconds tours selon la lottery », précise Kevin Pritchard. « Donc je ne veux pas ajouter cinq jeunes à ce groupe. On s’occupe déjà de suffisamment de jeunes. »

Les places 2 à 5 seraient à prendre…

Selon Marc Stein, les Pacers ne sont pas opposés à l’idée de sélectionner un très bon jeune, mais à condition de sélectionner plus haut ! On peut donc s’attendre à ce que la direction propose son 7e choix et le 26e ou 29e choix dans un « package » pour récupérer l’un des cinq premiers choix. Sans doute que les Pacers ont des vues sur un joueur, et qu’ils aimeraient réussir le même « steal » que la saison passée lorsqu’ils avaient sélectionne Bennedict Mathurin.

Reste à savoir si les Hornets, les Blazers, les Rockets, les Pistons et le Magic sont disposés à effectuer un échange avec les Pacers. Toujours selon notre confrère, les noms des quatre premières formations circulent beaucoup en coulisses, c’est à dire les choix 2 à 5. Ces quatre franchises ne seraient pas attachées à leur position dans la Draft après avoir raté Victor Wembanyama…