Trois finalistes pour le poste de coach à Toronto ?

Avec Ime Udoka et tout récemment Adrian Griffin, les franchises de Houston et Milwaukee ont déjà trouvé leur nouveau coach. En revanche, du côté de Toronto, Philadelphie, Phoenix et Detroit, ce n’est pas encore fait.

Pour les Raptors, d’après les informations de The Star, les dirigeants vont entamer la seconde phase des entretiens avec les candidats. Les rendez-vous sont pris et il ne resterait que trois candidats. Sauf qu’aucun nom n’est sorti dans la presse…

On peut imaginer que Steve Nash et Jordi Fernandez font partie de ce trio. Le premier aurait fait forte impression lors de son entretient, et c’est le seul candidat à avoir une première expérience comme « head coach » en NBA. Quant au second, il est très courtisé puisqu’il est également parmi les finalistes à Phoenix, et Marc Stein rapporte que son profil interpelle la direction des Raptors. On sait que Masai Ujiri, le président des Raptors, peut donner les clés du camion à un débutant, puisqu’il l’avait fait avec Nick Nurse en 2019.

Pour le reste, les Raptors ont rencontré Becky Hammon, David Adelman, JJ Redick et Sergio Scariolo. Peut-être que certains sont dans ce trio. Rien n’indique en revanche que Monty Williams, qui a repoussé les Pistons, a été approché à un moment ou un autre par Toronto, depuis son départ forcé de Phoenix.