Adrian Griffin devrait remplacer Mike Budenholzer aux Bucks

Nick Nurse ne sera pas le prochain entraîneur des Bucks et c’est un de ses assistants qui devrait hériter du poste.

The Athletic et ESPN annoncent ainsi que Nick Nurse n’est plus dans la course pour prendre la suite de Mike Budenholzer dans le Wisconsin, et le club va donc décider entre Adrian Griffin et Kenny Atkinson.

Le premier est le bras droit de Nick Nurse aux Raptors depuis 2018, et il a donc été champion en 2019. Le second est le bras droit de Steve Kerr aux Warriors, surtout après le départ de Mike Brown chez les Kings.

Selon ESPN, c’est bien Adrian Griffin qui devrait récupérer le poste et c’est une petite surprise car l’homme de 48 ans (qui est le père de AJ Griffin, l’ailier des Hawks) n’a encore jamais été « head coach » en NBA et c’est donc un pari que d’engager un coach rookie pour relancer une équipe des Bucks, certes éliminée au premier tour des playoffs, mais dont le groupe a été champion il y a seulement deux ans.

Ancien ailier passé notamment par Boston, Dallas ou Chicago au début des années 2000, Adrian Griffin n’est toutefois pas inexpérimenté puisqu’il est assistant en NBA depuis 2008. D’abord aux Bucks (2008-2010) puis aux Bulls (2010-2015), au Magic (2015-2016), au Thunder (2016-2018) et donc finalement aux Raptors (2018-2023).

Selon The Athletic et le Bleacher Report, Kenny Atkinson, Adrian Griffin et Nick Nurse ont notamment rencontré Giannis Antetokounmpo et le « Greek Freak » a validé le choix de sa franchise, tout comme Khris Middleton.