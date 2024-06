Darvin Ham obtient les félicitations de la direction

Au moment de faire le bilan de la saison des Lakers, Rob Pelinka tient naturellement à saluer en premier lieu celui qui se tient à côté de lui, en conférence de presse : Darvin Ham. « On n’a évidemment pas atteint notre objectif ultime, le 18e (titre), mais il faut d’abord féliciter Darvin et son équipe pour avoir établi un pilier de notre organisation : la façon de se battre jusqu’au bout », commence par formuler le GM.

Le dirigeant se dit « incroyablement reconnaissant » envers son coach, et pas uniquement sur le volet sportif et l’accomplissement d’avoir mené cette équipe jusqu’à la finale de conférence malgré une entame de saison catastrophique.

Des qualités humaines et techniques

Rob Pelinka veut ici mettre en avant la « personnalité » du technicien. « Nous savions, lors des entretiens (de recrutement), ce qu’il était comme homme, comme mari, comme père et comme coach. Nous avons pu le voir progresser et prospérer. Je pense qu’il y a beaucoup d’éléments différents qui font un grand entraîneur », juge le dirigeant.

Et selon ce dernier, cela dépasse donc le seul cadre technique ou tactique : « Diriger avec du caractère et rallier un vestiaire à sa cause est une compétence intangible et spéciale que peu d’entraîneurs ont selon moi. Darvin l’a démontré cette année. Je pense que nos joueurs le reconnaîtront et en parleront probablement aujourd’hui. Ils l’ont fait tout au long de la saison. »

À l’issue de l’élimination sèche de son équipe face aux Nuggets, Darvin Ham avait rapporté avoir remercié ses joueurs. « Pour m’avoir soutenu, pour la communication, pour avoir donné une chance de fonctionner en adhérant au projet, puis pour avoir fait en sorte que tout le monde se concentre sur l’amélioration de la situation », avait justement listé l’entraîneur rookie.

Une relation de confiance avec Rob Pelinka

« Amélioration », le mot est faible. Au vu du début de saison de l’équipe californienne, peu de gens auraient misé sur un tel parcours en playoffs. En partant même du principe que les Lakers, encore 12e à l’Ouest fin février, s’y qualifient… Mais le remaniement d’effectif effectué à la « trade deadline » a changé la dynamique de l’équipe. Au point de finir à quatre petits matchs d’une nouvelle finale NBA.

« Mais je sais aussi que Darvin n’est pas satisfait. Tout comme moi, il veut s’améliorer chaque année comme coach. Je veux essayer d’être un meilleur GM l’année prochaine que je ne l’ai été cette année », poursuit Rob Pelinka, alors interrompu par son voisin : « Tu as été sacrément bon cette année, Rob. Je t’aime et je te remercie pour tes mots. »

Cette petite scène, qui provoque le rire complice du dirigeant des Lakers, en dit beaucoup sur la relation entre les deux hommes, amenés à reconduire le navire Lakers l’an prochain.