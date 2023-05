Darvin Ham, une saison rookie pas comme les autres !

Lorsque les Lakers affichaient un bilan de 2 victoires pour 10 défaites, on ne donnait pas cher de sa peau… Et pourtant, Darvin Ham est toujours sur le banc des Lakers, et il les a même menés jusqu’en finale de conférence.

C’est quasiment un exploit quand on se souvient que ces mêmes Lakers étaient 13e en février, et qu’ils ont joué quasiment tout le mois de mars sans LeBron James ! C’est pour cette raison que le coach rookie a du mal à être déçu après ce « sweep » et qu’il demande à ses joueurs d’apprécier le chemin parcouru.

« Je leur ai simplement dit de prendre le temps de faire le point sur ce qu’ils avaient vécu. Je les ai remerciés une nouvelle fois pour la saison, pour m’avoir soutenu, pour la communication, pour avoir donné une chance de fonctionner en adhérant au projet, puis pour avoir fait en sorte que tout le monde se concentre sur l’amélioration de la situation » a expliqué l’ancien assistant des Bucks. « D’un point de vue mental et émotionnel, j’ai le meilleur travail au monde. Je remercie Dieu tous les jours. Il est difficile d’être vraiment contrarié. Je suis extrêmement déçu, mais je serais vraiment désemparé et contrarié si nous n’étions pas sortis du terrain sans nous battre. Personne ne veut être balayé. Ne vous méprenez pas. Personne, surtout pas moi, le vestiaire, tous ceux qui sont dans cette salle, personne ne veut être éliminé comme ça. Mais ce qui me réjouit, c’est que nous nous sommes battus tous les soirs. Nous avons été compétitifs à chaque match de cette série. J’ai juste dit aux gars de prendre la mesure de ce que cela signifie, de ce que l’on ressent en ce moment, de ce que nous avons enduré pendant toute une saison et de ce que nous avons dû faire pour en arriver là. »

Un projet est en marche

Ensuite, il faut penser à l’après. On ne sait pas si LeBron James sera là, mais les fondations sont bonnes. Les Lakers ont trouvé trois bons jeunes avec Austin Reaves, Rui Hachimura et Jarred Vanderbilt. L’équipe a gagné sans le « King » en mars, et il ne faut pas changer de cap.

« Maintenant, étudions le processus » poursuit Darvin Ham en s’adressant à ses joueurs. « Essayez de vous renforcer, que ce soit au niveau du jeu ou de votre corps, et comprenez ce que nous essayons de faire pour aller de l’avant et rétablir une culture de la victoire ici. On est passé d’un début de saison où l’on ne pensait pas à nous, à une fin de saison où l’on se retrouve dans le Top 4, c’est très important. L’année prochaine, il y aura des attentes, comme il se doit au sein de cette franchise, et ce qu’elle signifie pour la NBA et pour le monde du sport dans son ensemble. »

Pour le coach des Lakers, cette route vers les Finals est un objectif commun à chaque personne de la franchise. Tout le monde doit tirer dans le même sens.

« Vous savez, chaque individu, chaque joueur, chaque entraîneur, chaque dirigeant, chaque employé… Nous devons découvrir comment prendre cet élan et l’amener à un niveau encore plus élevé jusqu’à ce que nous soyons ceux qui sont sur le point de disputer les Finals. Je ne suis pas venu ici pour pour avoir plus de victoires que de défaites, pour faire un premier tour de playoffs ou pour faire un parcours de playoffs. Je suis venu pour gagner. J’ai eu la chance, le bonheur de connaître la victoire à tous les niveaux, et au plus haut niveau, encore et encore, et c’est pourquoi je me concentre là-dessus. C’est mon objectif. »