Jaylen Brown dément les rumeurs de fracture chez les Celtics

Pendant 48 heures, Jaylen Brown et les Celtics ont essuyé un torrent de critiques. Au-delà de leur niveau de jeu affligeant dans la troisième manche, les « insiders » évoquaient une fracture au sein du groupe, avec des joueurs qui font semblant de se parler, et des cadres qui ne se sont jamais remis du départ d’Ime Udoka. D’autres, comme Charles Barkley, reprochaient à Jayson Tatum et Jaylen Brown de ne pas se mettre en avant, de ne pas fédérer…

« Il est évident que nous n’avons pas été à la hauteur lors des trois premiers matches, et on a commencé à entendre toutes ces histoires à propos de X, Y et Z », regrette Jaylen Brown. « Qui sait d’où elles viennent ? Mais 99% d’entre elles ne sont pas vraies du tout. »

« On voit des équipes qui, dos au mur, s’effondrent… »

Jaylen Brown raconte ainsi que les joueurs se sont réunis pour en parler, et surtout se remobiliser. Il fallait se « galvaniser » pour reprendre son expression.

« Nous sommes restés ensemble, nous avons discuté, car souvent, lorsque vous êtes menés 3-0, vous voyez les vestiaires se désunir » rappelle-t-il. « Nous voulions nous assurer que nous restions soudés. Nous voulions être sûrs de nous regarder dans les yeux et de donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis fier de notre groupe pour cela, car on voit des équipes qui, dos au mur, s’effondrent. Ce n’est pas ce que vous avez vu ce soir. Vous nous avez vus nous serrer les coudes, défendre, faire les bons choix, et je pense que cela en dit long sur notre caractère. Surtout dans un match où la saison était en jeu et alors que tout allait mal. »

Que se sont dit les joueurs lors de cette réunion, ou peut-être ce diner, lui demande un journaliste ? « On était simplement tous là. Je ne veux pas entrer dans les détails. On était juste tous ensemble hier. On l’était comme une équipe, et ce soir, on a fait ce qu’on voulait faire. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.