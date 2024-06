LeBron James rend un magnifique hommage à Carmelo Anthony

LeBron James était dans la confidence. Il savait que Carmelo Anthony allait annoncer son retrait des parquets, mais il a tenu sa langue jusqu’au bout. « Eh bien, je savais que l’annonce allait avoir lieu parce que j’ai tourné la vidéo il y a une semaine, celle que vous avez vue aujourd’hui. Les gens pensent sans doute que je mens à ce sujet aussi, hein ? J’ai tourné cette vidéo il y a une semaine, donc je savais déjà que l’annonce allait avoir lieu, je ne savais pas quel jour, mais c’est arrivé aujourd’hui. »

Pour LeBron James, qui n’exclut pas d’ailleurs d’imiter « Melo », c’est une page qui se tourne. Adversaires depuis le lycée, mais aussi amis dans la vie, LeBron et Carmelo ont joué ensemble aux Lakers pour ce qui sera finalement la dernière saison de l’ancien « franchise player » des Nuggets et des Knicks.

« J’avais 16 ans, il en avait 17, et on discutait de ce que nous pourrions faire à l’avenir, de ce que nous pourrions faire pour nos mères… »

« Franchement, ça me touche… C’était l’un de mes meilleurs amis quand je suis arrivé en NBA et même avant. Nous avons vécu tellement de moments lorsque nous étions au lycée, que ce soit en compétition l’un contre l’autre ou assis à l’extérieur d’une chambre d’hôtel à 2 ou 3 heures du matin sur les marches d’un hôtel pour parler de notre parcours jusqu’à 17 ans. J’avais 16 ans, il en avait 17, et on discutait de ce que nous pourrions faire à l’avenir, de ce que nous pourrions faire pour nos mères, de ce que nous pourrions faire pour nos familles si nous continuions à nous concentrer sur nos objectifs. Je crois que nous étions une force motrice l’un pour l’autre. Nous étions unis comme les doigts de la main depuis le lycée. »

Et puis, il y a cette Draft 2003. LeBron James rejoint Cleveland, tandis que « Melo » part à Denver. Leurs chemins se séparent, chacun dans une conférence.

« Une fois en NBA, on a vu qu’il restait un facteur de motivation pour moi, puisqu’il était dans la Conférence Ouest, et moi à l’Est » rappelle-t-il. « Après nos matches, je me précipitais chez moi à Cleveland, où j’avais un appartement pendant mes deux premières années dans la ligue, et j’allumais les matchs des Nuggets et regarder Melo jouer. Comme nous n’avons pas fait les playoffs lors de ma première année, j’étais à Denver pour son premier match de playoffs. Vous pouvez vérifier cela aussi, juste au cas où vous penseriez que je mens à ce sujet. »

Au final, LeBron James rappelle que Carmelo Anthony a réalisé « une carrière extraordinaire avec un parcours incroyable. » « Quoi qu’il arrive, nous resterons unis comme les doigts de la main » conclut-il.