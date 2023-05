LeBron James n’exclut pas de prendre sa retraite !

« On verra, on verra…. Je n’en sais rien, je n’en sais rien… Franchement, je dois réfléchir à beaucoup de choses. A titre personnel, je dois réfléchir à la suite dans le basket… Je dois penser à beaucoup de choses. »

Sous contrat jusqu’en 2025 s’il le souhaite, LeBron James a toujours dit qu’il attendait que son fils Bronnie débarque en NBA pour tirer sa révérence, mais cette nuit, il a laissé planer le doute. Comme on est Hollywood, et que c’est sur le coup d’un « sweep » reçu en finale de conférence, on n’est pas obligé de le croire sur parole.

« Il faut que j’y réfléchisse »

Mais c’est la première fois que LeBron ne semble pas aussi déterminé à aller chercher un 5e titre. Selon TNT et Bleacher Report, qui s’appuient sur des sources proches du joueur, LeBron n’exclut pas de prendre sa retraite ou de quitter les Lakers la saison prochaine !

À ESPN, qui lui demande ensuite : « Est-ce que vous allez prendre votre retraite ? », LeBron James a répondu : « Il faut que j’y réfléchisse » !

Peut-être souhaite-t-il faire une pause d’un an pour se soigner et recharger les batteries, en attendant l’arrivée de Bronnie en NBA ? Ou mettre la pression sur ses dirigeants ? L’été le dira…

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James is unsure if he’ll be with team when 2023-24 season starts in fall and retirement is under consideration, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. https://t.co/7M3WuEzwOL — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 23, 2023

« Franchement, je ne sais pas trop à quoi ressemblera l’effectif l’année prochaine. Je crois qu’il y a moi, AD et Max Christie. Je crois que Vando (Vanderbilt) a une « team option » ou une « player option ». Un truc comme ça. L’effectif n’est pas défini. De toute évidence, Rob et le front office vont trouver la meilleure façon de construire cette équipe pour aller de l’avant à l’automne. Mais ce n’est pas comme si nous avions une équipe prête pour plusieurs saisons avec des joueurs sous contrat. Donc, je n’en sais rien. On verra… »

C’est donc l’incertitude qui prime, mais on retiendra qu’il ne voulait pas quitter la scène sans avoir tout donné, et LeBron James a été héroïque : 40 points, 10 rebonds, 9 passes dans le Game 6 ! A 38 ans, et en jouant 48 minutes. Chapeau l’artiste qui s’offre même deux records en carrière avec 21 points dans le 1er quart-temps et 31 à la mi-temps. Mais les Lakers ont encore failli en deuxième mi-temps, et LeBron part en vacances.

« Je ne prends pas de plaisir à faire une apparition en finale de conférence »

Sa saison restera exceptionnelle puisqu’il est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, mais aussi parce que lui et ses coéquipiers ont fait oublier un affreux début de saison (2 victoires pour 10 défaites) pour arracher les « play-in » puis passer les obstacles Grizzlies et Warriors. Ce fut éprouvant, et LeBron James a même manqué un mois de compétition en raison d’une blessure à un tendon d’Achille. Mais il a serré les dents, et ce qu’il réalise à 38 ans est époustouflant ! Mais lui ne retient qu’une chose : il n’a pas gagné de 5e titre.

« Je n’aime pas dire que c’est une année réussie parce que je ne joue pour rien d’autre que gagner des titres à ce stade de ma carrière. Vous savez, je ne prends pas de plaisir à faire une apparition en finale de conférence. Je l’ai beaucoup fait et ce n’est pas plaisant pour moi de ne pas pouvoir participer à la finale ».

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.