Dans l’attente de jouer un jour avec Bronny, LeBron James reste assoiffé de victoires

29 octobre 2003. Il y a plus de 19 ans, LeBron James faisait ses débuts en NBA avec un premier rendez-vous du côté de Sacramento, alors emmené par Mike Bibby, Doug Christie, Peja Stojakovic ou encore Vlade Divac.

Celui qui allait devenir le « King » se souvient encore de cette grande première, et du premier panier d’une longue série, inscrit après trois minutes et quatre secondes de jeu. Un tir en suspension ligne de fond.

« Je savais que j’étais prêt pour ce moment », a-t-il déclaré dans un grand entretien pour ESPN. « Je savais que j’avais ma place dans la plus grande ligue du monde. Mais je ne savais pas à quoi m’attendre. Et j’étais juste super nerveux. Je ne savais pas comment mon premier panier allait arriver. En fait, c’était un tir un peu difficile aussi. Mais j’étais juste tellement nerveux, avec l’excitation. Je ne voulais pas échouer, laisser tomber les gens ».

Toujours pas familier avec la défaite

Près de vingt ans et quatre titres NBA plus tard, LeBron James effectuera son retour là où tout a commencé pour lui, avec le maillot des Lakers cette fois, dans un contexte compliqué, son équipe occupant toujours une inquiétante 12e place au sein de la conférence Ouest. Même si les Lakers remontent la pente ces derniers temps.

Alors qu’il est désormais à moins de 500 points de dépasser les 38 397 de Kareem Abdul-Jabbar pour s’adjuger le titre du plus grand scoreur de l’histoire, LeBron James a assuré être avant tout motivé par les accomplissements collectifs. Dans le contexte actuel, parler de ce record perd donc un peu de son sens.

« Je veux gagner. Les défaites ne me conviennent pas. Je n’aime pas avoir des accomplissements personnels, et je ne me sens pas bien, quand cela vient dans un effort accompagné d’une défaite. En tant que franchise et en tant qu’équipe qui est en dessous des 50% de victoires, nous avons joué du bon basket ces derniers temps, mais nous voulons et je veux gagner au plus haut niveau. Battre des records ou établir des records ou dépasser les grands dans un effort de défaite n’a jamais été dans mon ADN ».

LeBron James a notamment fait allusion à la fin de saison dernière, lorsqu’il a abandonné la course au meilleur scoreur de la saison pour soigner sa cheville, une fois que les Lakers ont été écartés de la course aux playoffs.

« Je me sentais tellement ringard d’être sur le terrain et d’essayer de remporter le titre de meilleur marqueur dans des matchs qui n’avaient pas d’importance. Alors, je me suis dit que je n’allais même pas jouer. Ça n’a jamais eu d’importance pour moi, sauf s’il s’agissait de gagner ».

Jouer avec Bronny, un dernier défi appétissant

Avec la quête de succès et ce record historique datant d’avril 1984, la fin de carrière de LeBron James en NBA sera animée par un autre défi, la perspective de jouer au plus haut niveau avec son fils, Bronny, 18 ans, qui serait éligible à le rejoindre en 2024.

« Il faut que je sois sur le parquet avec mon garçon un jour, je dois être avec Bronny », a-t-il ajouté. « Soit sous le même maillot, soit dans un match contre lui. Je ne dis pas ça pour qu’on défende l’un contre l’autre, parce qu’il est un meneur de jeu et qu’à ce stade de ma carrière, je suis un pivot, ou tout ce dont l’équipe a besoin de moi. Mais j’adorerais faire la même chose que Ken Griffey Sr et Jr (MLB). Ce serait l’idéal, c’est sûr. Quand je lui demande quelles sont ses aspirations, il dit qu’il veut jouer en NBA. Donc, s’il veut y arriver, il doit y mettre du sien. Je suis déjà là, donc j’attends juste qu’il y arrive ».

Une fois qu’il en aura fini avec sa carrière, viendra le temps d’autres distinctions comme celle expérimentées par Dirk Nowitzki il y a deux semaines. LeBron James aura sans doute sa statue un jour, mais avec quel geste emblématique pour le représenter dans la pierre aux yeux des générations futures ?

« Ce n’est pas comme si j’avais un fadeaway à une jambe comme Dirk Nowitzki, un fadeaway comme Michael Jordan, un skyhook comme Kareem ou le « Dream Shake » d’Hakeem Olajuwon. Je pense que la seule action signature dont les gens parlent toujours, c’est mon dunk tomahawk en transition », a-t-il souligné.

Un dunk qu’il avait placé lors de son tout premier match NBA, à Sacramento…