Et si LeBron James jouait en NBA avec… Bronny et Bryce

Février 2002, alors lycéen, LeBron James débarquait en une de Sports Illustrated. Le phénomène est lancé avec un surnom : « The Chosen One ». Il était bien l’Elu tant attendu. Vingt-ans plus tard, LeBron James fait encore la une du magazine, mais il n’est plus tout seul. A ses côtés, Bronny et Bryce, ses deux fils, les « Chosen Sons ».

Ils jouent au basket comme lui, et sont plutôt doués. Il est encore trop tôt pour savoir s’ils joueront un jour en NBA, mais leur papa a un rêve : « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là. »

Et si LeBron jouait avec les deux ? Il faudra attendre 2027, et LeBron ira vers ses 43 ans.

« Je vais sans doute regarder qui a récupéré des choix de premier tour en 2024, 2025, des choses comme ça. En 2026, 2027… »

« Je sens que je pourrais encore jouer pendant un bon moment » répond la star des Lakers. « Tout dépend donc de mon corps, mais surtout de ma tête. Si ma tête peut rester alerte, fraiche et motivée, alors il n’y a aucune limite. Je peux aller au-delà. Mais nous verrons bien. »

Homme de records au point de bientôt s’emparer de celui du plus grand nombre de points en carrière, peut-être que LeBron vise aussi le record de longévité détenu par Kevin Willis, l’ancien pivot des Hawks, qui avait joué jusqu’à… 44 ans.

Preuve que ça trotte dans un coin de la tête de LeBron, il surveille de près les échanges impliquant des choix de Draft. « Je vais sans doute regarder qui a récupéré des choix de premier tour en 2024, 2025, des choses comme ça. En 2026, 2027… Je fais attention à ce genre de choses. »

Mais en a-t-il parlé sérieusement avec Bronny et Bryce ? « Nous ne parlons pas vraiment beaucoup de l’avenir. J’ai balancé ça parce que j’aime parler aux dieux du basket-ball et voir si les choses peuvent se réaliser. Je me suis toujours fixé des objectifs dans ma carrière, j’ai parlé aux dieux du basket, et ils les ont tous écoutés. J’aime bien lancer des idées en l’air, mais je ne suis pas du genre à dire ce qui va se passer dans les deux ou trois prochaines années. Je suis un visionnaire, mais je suis aussi un gars qui vit dans l’instant présent.«