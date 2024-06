Joakim Noah et Kevin Garnett ont enterré la hache de guerre

Après la réconciliation inattendue entre Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O’Neal, ce sont Kevin Garnett et Joakim Noah, deux autres intérieurs qui ont longtemps été antagonistes qui se sont retrouvés pour crever l’abcès.

Dès sa première année en NBA, Joakim Noah a été mis au parfum. Kevin Garnett a effectivement confirmé les propos rapportés par Paul Pierce, qui expliquait que « Jooks » s’est fait accueillir de manière plutôt virulente par l’intérieur des Celtics en 2008 : « Lâche-moi la b**** ! Va te faire voir !« .

« On n’a jamais vraiment eu de discussion depuis cette époque-là, et ce que j’appellerais ces frasques, ce jeu mental aussi qui a lieu pendant les matchs », explique Kevin Garnett dans son émission sur Showtime. « J’avais discuté en amont avec Doc Rivers, mais aussi Rajon Rondo et Big Baby Davis qui avaient déjà joué contre toi à l’université ou autre. Mais leur ressenti ne correspondait pas à ce que j’ai vu la première fois que je t’ai croisé. J’ai vu directement que tu parlais beaucoup plus, que tu avais un QI différent, que tu avais une âme de leader qui réunissait les gars. Bref, tout ce qu’on m’avait dit était à côté de la plaque ! »

Mal renseigné, Kevin Garnett a appris à connaître Joakim Noah au fur et à mesure de leurs affrontements, notamment en playoffs en 2009, dans une série de sept matchs arrachée par les C’s. Intérieurs énergiques, qui affichaient une intensité de chaque instant, Joakim Noah et Kevin Garnett étaient au final plus proches qu’opposés.

« J’ai pris exemple sur toi »

« C’est un moment à part pour moi [de pouvoir te rencontrer comme ça] », renchérit Joakim Noah. « J’en ai discuté à certains vétérans avant de venir faire cette interview, mais c’est un moment privilégié pour moi, de pouvoir discuter avec une des mes idoles, un de mes modèles. J’ai pris exemple sur toi. Je voulais jouer avec la même énergie sur le terrain, et ça a fait de moi un animal ! Je me souviens bien quand on s’envoyait des noms d’oiseaux, quand tu as rentré un tir en fadeaway en m’envoyant : ‘T’es un gamin né avec une cuillère en argent dans la bouche’. Mais j’entendais ça tout le temps, pas que de toi, et ça m’a rendu plus fort. »

À l’époque, Joakim Noah assurait pourtant avoir été extrêmement déçu par l’attitude de Kevin Garnett.

Devenu meilleur défenseur de la Ligue et double All-Star par la suite, Joakim Noah n’a certes pas rempli l’armoire à trophées au niveau de Kevin Garnett mais avec ses deux titres de champion universitaire et ses multiples distinctions individuelles, il a tout de même réalisé une carrière bien pleine…

Ambassadeur des Bulls, et toujours dans le giron de la Ligue, notamment pour le projet de la BAL, Joakim Noah a en tout cas le respect de tous ses pairs outre-Atlantique. Une sacrée trajectoire pour « Stix », le gamin filiforme qui a grandi entre trois continents !

« Tout ça pour dire qu’on se battait toujours à fond l’un contre l’autre », conclut Kevin Garnett. « Mon objectif était toujours de détruire mon adversaire, créer le doute en lui. Mais je n’avais jamais imaginé une seule seconde que, à une autre époque, tu étais un de mes fans. Donc je tiens à m’excuser d’avoir tué ça chez toi ! Car je tire beaucoup de fierté à jouer les grands frères pour de nombreux gars de ta génération. Mais, on se battait d’égal à égal. J’ai vu ton génie à l’œuvre et je le respecte. Il faut avoir quelqu’un en face pour faire un beau duel. »

Joakim Noah Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 CHI 74 21 48.2 0.0 69.1 2.4 3.3 5.6 1.1 2.3 0.9 1.2 0.9 6.6 2008-09 CHI 80 24 55.6 0.0 67.6 3.1 4.5 7.6 1.3 3.0 0.6 1.0 1.4 6.7 2009-10 CHI 64 30 50.4 0.0 74.4 3.4 7.6 11.0 2.1 3.1 0.5 1.8 1.6 10.7 2010-11 CHI 48 33 52.5 0.0 73.9 3.8 6.6 10.4 2.2 3.3 1.0 1.9 1.5 11.7 2011-12 CHI 64 30 50.8 0.0 74.8 3.8 6.1 9.8 2.5 2.5 0.6 1.4 1.4 10.2 2012-13 CHI 66 37 48.1 0.0 75.1 3.9 7.2 11.1 4.0 2.8 1.2 2.7 2.1 11.9 2013-14 CHI 80 35 47.5 0.0 73.7 3.5 7.7 11.3 5.4 3.1 1.2 2.4 1.5 12.6 2014-15 CHI 67 31 44.5 0.0 60.3 3.3 6.4 9.6 4.7 3.0 0.7 1.8 1.1 7.2 2015-16 CHI 29 22 38.3 0.0 48.9 3.0 5.8 8.8 3.8 2.7 0.6 1.8 1.0 4.3 2016-17 NYK 46 22 49.0 0.0 43.6 3.5 5.2 8.8 2.2 2.8 0.7 1.3 0.8 5.0 2017-18 NYK 7 6 50.0 0.0 50.0 0.9 1.1 2.0 0.6 0.7 0.3 0.6 0.3 1.7 2018-19 MEM 42 17 51.6 0.0 71.6 1.4 4.3 5.7 2.1 2.3 0.5 1.2 0.7 7.1 2019-20 LAC 5 10 50.0 0.0 75.0 1.0 2.2 3.2 1.4 1.8 0.2 1.2 0.2 2.8 Total 672 28 49.1 0.0 70.0 3.2 5.8 9.0 2.8 2.8 0.8 1.7 1.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.