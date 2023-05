Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O’Neal se rabibochent une bonne fois pour toutes

Bien que tous deux pivots multiples champions NBA et MVP, et légendes des Lakers qui plus est, Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O’Neal ne se connaissent pas si bien que ça. On peut même dire qu’ils n’ont jamais été très proches, et on se souvient de cette attaque du Shaq en 2011. « Kareem n’était jamais là. Et le peu de fois où je l’ai vu, il m’a ignoré. Ma déception est grande car durant toute ces années à L.A, j’ai essayé de marcher sur ses traces. J’aurais aimé discuter avec lui. »

Depuis, par presse interposée, ou lors d’événements de la NBA, il y a eu des tentatives de rapprochement, mais au final, il aura fallu attendre le tout récent documentaire produit par TNT, d’une durée de 25 minutes, pour qu’ils en discutent vraiment. Clairement, O’Neal aurait aimé que Jabbar lui tende la main, et il attendait cette rencontre depuis qu’il a 18 ans !

O’Neal respectueux de ses aînés

« Ton père avait dit qu’on s’en fichait du sky hook quand on peut tout finir au dunk ! », rappelle Jabbar au Shaq. « Je ne savais pas si c’était vraiment ce que tu pensais, et si tu avais la même approche. Mais j’étais frustré parce que j’aurais aimé avoir une relation plus proche avec toi. »

De son côté, O’Neal a bien tenté de renouer le lien. Il a notamment offert une colombe de paix, sous la forme d’une pub de son équipementier d’alors, Reebook, dans laquelle on pouvait voir le jeune pivot du Magic côtoyer les George Mikan, Wilt Chamberlain, Bill Russell, Bill Walton et donc Jabbar.

« Je voulais faire cette pub pour vous rendre hommage. Pour rendre hommage à tous les grands intérieurs qui avaient ouvert la voie avant moi. Parce qu’on me disait tout le temps que, si je faisais mon travail, j’allais finir dans le même cercle. Je voulais vous laisser savoir que j’étais en chemin. »

Si, vu de l’extérieur, leur relation est ainsi au beau fixe, en termes de respect mutuel, Jabbar a évidemment du mal avec la tournure « show business » prise par la jeune carrière de son cadet lors de ses années à Orlando. Avec plusieurs albums de rap et beaucoup de cachets grâce aux sponsors… mais surtout un coup de balai cinglant face à Hakeem Olajuwon et les Rockets en Finales 1994.

« Il y a certaines choses que tu ne voulais pas faire. Et lors des Finals face à Houston, Olajuwon t’a donné une leçon ! », balance Jabbar sans sourciller dans son face à face avec Shaq . « A ce moment-là, je me suis dit qu’il valait mieux que tout le monde soit bien calme après ce que tu avais vécu à ce niveau [de compétition], car tu allais revenir plus fort, avec un esprit de revanche. Et c’est exactement ce qui s’est passé parce que tu es revenu [avec les Lakers] en montrant à tout le monde ce dont tu étais capable. »

Humilié par Olajuwon, le Shaq répond aux attentes à LA

En plateau avec ses camarades Charles Barkley et Kenny Smith notamment, Shaq avait déjà révélé qu’il s’était senti attaqué plusieurs fois par Jabbar quand ce dernier pointait du doigt ses manquements en playoffs, ses premières années à Los Angeles en 1998 en finale de conférence (un « sweep » du Jazz) et en 1999 en demi-finale de conférence (un « sweep » des Spurs).

« Le fait que tu ne me calculais pas, que tu ne m’adressais pas la parole, ça m’a motivé ! », affirme Shaq dans le docu intitulé « Tough Love ».

Au final, avec son Three-Peat et trois trophées de MVP des Finals, Shaq a enfin répondu aux attentes. En digne héritier de Mikan, Jabbar et Chamberlain sous la tunique violine et or des Lakers…

« Moi, je voulais simplement te voir jouer et dominer la concurrence », conclut Jabbar. « Et quand c’est enfin arrivé, j’avais le sourire dans les tribunes, comme tous les fans des Lakers à mes côtés. C’était magnifique de te voir enfin jouer au plus haut niveau et dominer la Ligue comme on savait que tu pouvais le faire. J’étais content et j’ai fermé ma bouche. »