Pour Al Horford, les Celtics ont perdu leur ADN défensif

Dans une rencontre qu’ils devaient absolument remporter pour rester en vie, les Celtics ont complètement sombré sur le parquet du Heat (128-102). Miami a ainsi été diablement adroit tout au long de la partie, avec 57% de réussite au tir dont 54% à 3-points, ne laissant aucun espoir à son adversaire. Le mérite en revient bien sûr aux hommes d’Erik Spoelstra, mais les manques de la défense de Boston y sont aussi logiquement pour beaucoup.

Les coéquipiers de Jayson Tatum étaient la meilleure défense de la ligue la saison dernière, et c’est la raison pour laquelle ils sont passés à deux victoires du titre. Mais depuis le début des playoffs, ils ont de plus en plus d’errements défensifs, avec des retards qui s’accumulent et des mauvaises habitudes de plus en plus handicapantes.

À l’image d’un Robert Williams plombé par les fautes, piégé par les feintes comme dans sa saison rookie…

« Oui, vous savez, nous avons certainement laissé leurs runs nous faire mal dès le début, et nous avons commis des pertes de balles stupides qui nous ont vraiment fait mal » détaille Al Horford. « En ce qui concerne la défense, pour une raison ou une autre, nous l’avons perdue, nous n’avons pas fait le meilleur travail possible ».

La défense agressive de Miami a aussi perturbé le rythme offensif de Boston. Jayson Tatum (14 points) et Jaylen Brown (12 points) sont complètement passés au travers, combinant 12/35 au tir dont un affreux 1/14 à 3-points. Une performance indigne de deux All-Stars, dans un match de cette importance, en finale de conférence.

L’espoir fait vivre…

Pourtant, les hommes de Joe Mazzulla étaient parvenus à réduire l’écart à 12 points (61-49) en début de troisième quart-temps, pour espérer renverser le match. Avant de totalement exploser par la suite.

« Oui, oui, c’était vraiment difficile parce que j’avais l’impression qu’à ce moment-là, notre attaque nuisait à notre défense » ajoute Al Horford sur le retour au score avorté des Celtics. « Nous ne réussissions pas nos tirs et nous n’arrivions pas à revenir en défense, et nous devons comprendre que notre ADN, notre noyau dur en tant qu’équipe, c’est l’aspect défensif. C’est ce que nous sommes, et c’est quelque chose que nous devons retrouver si nous voulons revenir et pouvoir gagner cette série ».

Dans le niveau de jeu, l’attitude, et le « body langage », Boston semble KO debout. Désormais menés 3-0, les Celtics sont au bord du précipice et ainsi d’une terrible désillusion tant ils étaient favoris pour remporter cette série. Pourtant, Al Horford refuse de déposer les armes et espère bien faire mentir les statistiques.

« Nous avons fait face à l’adversité toute l’année et, en ce moment, je pense personnellement qu’avant le match nous avions le bon état d’esprit. Parfois, vous voulez tellement quelque chose, et les choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu » conclut le vétéran des Celtics. « Mais c’était plus difficile pour nous ce soir, il n’y a pas de doute là-dessus. Cela fait partie de notre parcours. Et en ce moment, nous sommes au plus bas, et à juste titre, on nous considère comme éliminés parce que nous n’avons pas été capables de répondre. Mais nous ne sommes pas encore éliminés. Nous sommes menés 3-0. Je sais ce que cela signifie. Je crois que j’ai vu l’autre jour, 0-149 (le bilan des équipes menés 3-0 en playoffs) ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes donc pas encore éliminés. Nous sommes toujours en course. Nous sommes l’une des quatre équipes encore en course ».