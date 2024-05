Karl-Anthony Towns empoche le « Kareem Abdul-Jabbar Award »

Carmelo Anthony (2021), Reggie Bullock (2022), Stephen Curry (2023) et désormais Karl-Anthony Towns. Tel est le palmarès du « Kareem Abdul-Jabbar Award », prix qui récompense le joueur le plus impliqué dans la lutte pour la justice sociale, celui qui incarne et défend le mieux les valeurs d’égalité, de respect et d’intégration prônées par la NBA.

Quatrième lauréat de ce trophée lancé en 2021, « KAT » a donc devancé Bam Adebayo (Heat), CJ McCollum (Pelicans), Lindy Waters III (Thunder) ainsi que Russell Westbrook (Clippers). Le gagnant peut offrir 100 000 dollars à l’association caritative de son choix, tandis que les quatre autres finalistes peuvent, eux, offrir 25 000 dollars chacun.

Si Karl-Anthony Towns a été retenu par la NBA, c’est notamment parce qu’il a milité en faveur du droit de vote, comme quand il a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de ce droit pour quelque 55 000 personnes précédemment incarcérées et qui n’en bénéficiaient plus, dans le Minnesota. Très impliqué dans les questions de justice sociale, l’intérieur dominicain recevra son prix en marge du Game 3 entre les Wolves et les Nuggets.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.