À 16 ans, Sam Presti voulait que Jason Kidd soit drafté par les Celtics

Le 10 avril 1994, les lecteurs du Boston Globe ont pu lire la lettre d’un jeune garçon de 16 ans, qui demandait aux Celtics « de faire le ménage et libérer de la marge salariale » puis de drafter Jason Kidd. Dans cette missive, le jeune homme explique que la cuvée n’est pas folle mais qu’il voit une star potentielle avec le meneur de jeu, qui « a des qualités et le sens du jeu pour être une superstar et sauver la franchise qui est en difficulté ».

L’auteur de cette lettre, retrouvée par Ben Kaplan au moment de ses recherches pour son livre Pipeline to the Pros ? Sam Presti !

Originaire du Massachusetts, l’actuel GM du Thunder avait bien senti le coup puisque Jason Kidd sera co-rookie de l’année 1995 (avec Grant Hill), puis va surtout devenir un All-Star, un champion NBA (2011), désormais Hall of Famer depuis 2018 et membre des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

Mais, on le sait, le meneur de jeu sera drafté par Dallas en deuxième position derrière Glenn Robinson. Les Celtics, eux, ont le 9e choix, qu’ils utiliseront pour miser sur Eric Montross. Il ne restera que deux saisons à Boston et la franchise, qui vit alors la pire période de son histoire, ne passera pas le premier tour des playoffs avant 2002…

« Il avait raison. Je suis d’accord avec lui, les Celtics auraient dû », réagit Jason Kidd, avec le sourire, face à cette anecdote. « On sait tous que Sam Presti est intelligent. Il aurait dû être le GM à 16 ans. C’est dingue que, à cet âge, il ait vu ça, ce que Boston aurait dû faire. Je suis d’accord avec lui. »

Un souvenir, certes anecdotique, mais qui permet au coach des Mavericks de souligner le travail actuel du dirigeant, le Thunder ayant terminé la saison régulière avec la première place de la conférence Ouest.

« C’est dingue ce qu’il a construit ici. Pas seulement cette équipe, mais les autres d’avant aussi. Il a l’œil pour repérer les talents et il le fait à haut niveau », conclut ainsi le technicien texan.

While researching Pipeline to the Pros, we found the earliest document of Sam Presti’s team-building philosophy – a letter to the editor in the Boston Globe on 4/10/94.

Presti argued it was time to « clean house, » « clear salary room, » and draft JKidd

He was just 16 years old. pic.twitter.com/F3OCtaOgwJ

— Ben Kaplan (@bkaplan4) April 19, 2024