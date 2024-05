TJ McConnell ne veut pas discuter les choix de Rick Carlisle

Ne comptez pas sur TJ McConnell pour sortir du collectif. Même en début de saison, alors que l’arrivée de Bruce Brown et le développement d’Andrew Nembhard étaient la priorité de Rick Carlisle pour soutenir Tyrese Haliburton, poussant le vétéran hors de la rotation, il n’avait fait aucune vague.

Finalement, l’ancien des Sixers est vite redevenu un 6e homme précieux, et même s’il a un peu souffert offensivement lors du début de série face aux Bucks, il s’est relancé lors du Game 6, et poursuit sur sa lancée depuis.

Lors du Game 2 face aux Knicks, il a ainsi réalisé un joli double-double (10 points, 12 passes, +10 au +/- en 23 minutes), sa vista offensive et sa pression défensive ayant fait souffrir Jalen Brunson, déjà ralenti par sa blessure.

« Rick est coach Hall of Famer. Il fait ça depuis très longtemps, donc on fait confiance à ses rotations, et on pense qu’elles sont les bonnes »

Du côté d’Indiana, on se demandait donc pourquoi TJ McConnell n’était pas revenu en jeu dans le « money-time », Rick Carlisle ayant fait confiance à ses rotations habituelles…

« TJ avait déjà joué un paquet de minutes » a répondu le coach. « J’y ai pensé. Mais nos titulaires ont gagné le droit de finir les matchs. Nembhard est probablement notre meilleur défenseur sur l’homme et on faisait des prises à deux (sur Jalen Brunson). On a tenté d’éteindre Brunson dans le quatrième quart-temps mais ils ont quand même récupéré les ballons qui traînaient, ils ont mis la main sur les rebonds offensifs et mis des tirs précieux. »

De son côté, TJ McConnell n’avait de toute façon pas l’intention de discuter les choix de son coach.

« Peu importe quand mon numéro est appelé, je suis prêt. Si ça signifie être sur le banc pour soutenir mes coéquipiers, je vais le faire du mieux possible. Rick est coach Hall of Famer. Il fait ça depuis très longtemps, donc on fait confiance à ses rotations, et on pense qu’elles sont les bonnes. Je le soutiens et tout le monde le soutient totalement dans ses rotations » conclut ainsi le 6e homme de luxe des Pacers.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 Total 627 22 51.6 35.0 78.4 0.5 2.4 3.0 5.1 1.4 1.2 1.6 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.