Poussé hors de la rotation des Pacers, TJ McConnell va devoir prendre son mal en patience

Auteur d’une présaison encourageante à l’aube de sa cinquième année sous le maillot des Pacers, TJ McConnell a finalement appris de la voix de son coach, Rick Carlisle, qu’il n’allait pas faire partie de la rotation pour le premier match face aux Wizards, et que cette situation pourrait se reproduire au cours de la saison.

Le meneur de 31 ans a écouté son coach, pour qui prendre une telle décision n’a pas été facile, et a dû encaisser le coup sans broncher. Fidèle sa philosophie, il s’est dit toujours déterminé à travailler pour rester compétitif.

« C’était évidemment une conversation difficile en tant que compétiteur. Mais je suis là pour faire mon travail. Tout ce qu’il pense être le mieux pour l’équipe, il doit le faire. Je dois juste rester prêt », a-t-il déclaré.

Rester le meilleur coéquipier possible

TJ McConnell a finalement disputé six minutes de l’Opening Night face à Washington, lorsque Indiana était déjà à +20, et a lié la parole aux actes en compilant 4 points à 2/2 au tir, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions. Du TJ McConnell tout craché.

« En tant que professionnel, il faut rester prêt. C’est ce que je vais faire et, comme je l’ai dit, faire mon travail quand mon non est appelé, être prêt à peser sur le jeu de manière positive. C’est aussi être un bon coéquipier, une bonne personne et partir de là pour aller de l’avant », a-t-il ajouté.

Malgré son expérience et son profil de joueur dynamique en sortie de banc, TJ McConnell paie la montée en puissance de Tyrese Haliburton à son poste, et pour le suppléer, l’éclosion d’Andrew Nenbhard, 23 ans, qui a encore brillé face aux Wizards avec un double-double à 12 points et 10 passes décisives en 22 minutes.

Même s’il s’agit de son concurrent direct, le meneur vétéran se réjouit de sa progression et compte continuer à jouer les mentors, ce qui fait aussi partie de son rôle désormais.

« Il est incroyable, comme vous l’avez vu mercredi. Quand vous avez un gars comme Tyrese qui est à ce niveau et que vous avez un gars comme Andrew qui sort du banc, oui, c’est assez spécial. Il est toujours avide de connaissances, il veut s’améliorer et il est ouvert aux conseils des entraîneurs et des joueurs. Sur tout ce que je vois, j’essaie de l’aider. Son jeu est mature pour son âge. Il ne ressemble pas à un sophomore. Il joue à son propre rythme. C’est génial, et c’est encore mieux à observer quand on sait à quel point c’est une bonne personne ».

Reste à voir si TJ McConnell restera longtemps dans cette situation, lui qui intéressait notamment les Suns…

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 1 6 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0 Total 557 22 50.9 34.3 78.4 0.6 2.5 3.0 5.0 1.5 1.3 1.6 0.2 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.