Les Suns toujours sur la piste de T.J. McConnell ?

Phoenix et T.J. McConnell, c’est un flirt qui remonte. Déjà, il y a quatre ans, les Suns avaient tenté de récupérer le meneur de jeu, qui évoluait alors aux Sixers. Sans succès…

Cet été, la franchise de l’Arizona est revenue à la charge pour le back-up de Tyrese Haliburton chez les Pacers. Il faut dire que T.J. McConnell s’est petit à petit imposé comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de la ligue en sortie de banc, en apportant toujours beaucoup d’énergie, de vista et de pression défensive sur le porteur du ballon.

De quoi intéresser Phoenix qui ne dispose que d’un seul « pur meneur » dans son effectif, avec Jordan Goodwin. Frank Vogel assure que Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant mettront en place les systèmes à tour de rôle mais avoir un chef d’orchestre d’expérience, habitué à ce rôle spécifique, est forcément intéressant.

Et d’après Yahoo! Sports, les Suns sont donc toujours sur le coup, surtout qu’après le départ de Deandre Ayton, ils ont désormais quelques contrats utilisables pour mettre en place l’échange.

Cet été, il leur était ainsi très difficile de contrebalancer le salaire de T.J. McConnell (8.7 millions de dollars) puisque leurs quatre principaux joueurs prenaient l’essentiel de la masse salariale, et que les autres n’étaient signés qu’au minimum. Mais désormais, avec les arrivées de Grayson Allen (8.9 millions) et Nassir Little (6.3 millions), ils disposent de contrats qui peuvent permettre d’équilibrer la balance dans le cadre d’un « trade ».

À condition bien sûr d’envoyer un ou plusieurs choix de Draft pour convaincre les Pacers de lâcher leur joueur.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 68 18 55.3 36.8 79.0 0.5 2.2 2.7 5.4 1.1 1.0 1.5 0.1 10.0 Total 624 22 51.5 34.5 78.4 0.6 2.4 3.0 5.1 1.4 1.2 1.6 0.2 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.