Nouveau patron des Nets, Mikal Bridges a un peu souffert en playoffs, dans un rôle de première option offensive à laquelle il doit encore s’adapter. Mais l’ancien ailier des Suns a immédiatement été adopté par les fans de Brooklyn, qui lui ont trouvé un surnom parfait, « Brooklyn Bridges ».

« Brooklyn a vécu beaucoup de choses à avec Kyrie, Harden et KD. Tout ce qu’il s’est passé… avec Kyrie et tout ça », a-t-il ainsi expliqué. « Je pense que (les fans) étaient prêts pour un nouveau départ, et je suis tout à fait à l’opposé de ces gars-là. Je suis hyper calme, hyper détendu. Je ne suis pas en train de m’imaginer des trucs, alors je suis globalement heureux. Je savais que ça allait bien se passer, c’était certain. »

Basketteur avec une mentalité un peu « à l’ancienne », qui n’aime pas manquer de matchs et qui garde les pieds sur terre en permanence, Mikal Bridges explique, sans citer personne (même si on peut faire un lien évident avec la situation de Ja Morant…) que beaucoup de basketteurs perdent un peu les pieds en NBA.

Les pieds sur terre

« C’est lié à beaucoup de choses. Peut-être les gens qui les entourent. Et le fait de ne pas être habitué à la célébrité. Vous savez, j’ai l’impression que certains s’arrogent des droits, surtout dans une ligue où vous avez l’impression de n’avoir à écouter personne et où les gens ont peur de vous dire certaines choses. Alors vous pouvez vous en tirer avec beaucoup de choses. C’est ce qu’il se passe parfois, et les gens oublient parfois le travail ».

Car Mikal Bridges répète lui qu’il est avant tout un bosseur, et que sa réussite n’a qu’un secret : le travail.

« Tout le monde me demande : ‘Quel est le secret ? Comment tu t’améliores ?’ Je réponds : ‘C’est juste de l’entraînement’. Je m’entraîne tous les jours. Je ne me tue pas à l’entraînement, mais je bosse et je m’améliore » continue-t-il. « Je pense qu’il n’y a pas de secret. Je m’entraîne, je travaille mon jeu, j’essaie d’être plus fort et je continue à essayer de progresser, et je pense que c’est la chose la plus facile à faire. »

Avec l’ancien de Villanova, c’est donc le retour de la culture « col bleu » à Brooklyn, après le strass et les paillettes du trio Kyrie Irving – Kevin Durant – James Harden. Et ça colle finalement peut-être mieux au club.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.