Ja Morant : « Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens »

Interrogé par ESPN, Adam Silver s’est exprimé pour la première fois sur le nouveau dérapage de Ja Morant, qui de nouveau brandi une arme ce week-end sur Instagram. Le patron de la NBA n’a pas encore pris de sanction contre le meneur All-Star alors que les Grizzlies l’ont déjà suspendu de toute activité en relation avec la franchise.

« Franchement, j’ai été choqué quand j’ai vu cette vidéo ce week-end. Nous sommes en train d’enquêter et nous allons faire de notre mieux pour comprendre ce qui s’est passé. La vidéo est un peu floue, mais j’anticipe le pire ».

Adam Silver pensait que Ja Morant avait compris…

Le numéro 1 de la NBA s’est notamment exprimé sur la première affaire qui avait abouti à une suspension de huit matchs. Après avoir discuté avec Ja Morant, il pensait que ce dernier aurait compris la leçon…

« Franchement, l’essentiel de notre conversation avait porté sur l’extrême gravité du premier incident, à savoir le fait de brandir une arme à feu sur les médias sociaux », a-t-il ajouté. « Encore une fois, les conséquences étaient quelque chose qu’il semblait, du moins à mes yeux, prendre incroyablement au sérieux à ce moment-là. Nous avons longuement discuté non seulement des conséquences que cela pourrait avoir sur sa carrière, mais aussi des questions de sécurité qui y sont liées. Il aurait pu se blesser, se tuer ou tuer quelqu’un d’autre avec un acte comme celui-là. On avait aussi parlé du fait qu’il soit une star. Il a des fans incroyablement nombreux, et je pensais qu’il partageait avec moi cette inquiétude que des millions, voire des dizaines de millions, d’enfants dans le monde l’aient vu faire quelque chose qui célébrait d’une certaine manière l’utilisation d’une arme à feu ».

Peu après les déclarations d’Adam Silver, Ja Morant a publié un bref communiqué.

« Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens qui m’ont soutenu. Il s’agit d’un long chemin et je reconnais qu’il y a encore du travail à faire. Mes mots ne signifient peut-être pas grand-chose pour l’instant, mais j’assume pleinement la responsabilité de mes actes. Je m’engage à continuer à travailler sur moi-même ».

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.