Filmé à nouveau avec une arme, Ja Morant est suspendu par les Grizzlies !

Après leur élimination face aux Lakers, les Grizzlies sont en congés mais ils devraient rapidement revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, c’est cause d’une nouvelle frasque de leur meneur de jeu, Ja Morant. Dans un live sur Instagram, on l’aperçoit furtivement avec une arme dans la main… Difficile de savoir si la vidéo date vraiment d’hier, mais c’est bel et bien Morant qui s’affiche avec une arme devant la caméra.

Suspendu huit matches en mars dernier pour s’être filmé avec une arme dans une discothèque, le meneur All-Star avait accepté de suivre un programme d’aide psychologique. A l’époque, Adam Silver avait qualifié la conduite de Ja Morant de « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse ». Après l’avoir reçu à New York dans les bureaux de la NBA, Silver avait ajouté : « Ja m’a également fait comprendre qu’il avait tiré les leçons de cet incident et qu’il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Grizzlies et l’ensemble de la communauté allaient bien au-delà de son jeu sur le terrain. »

La NBA ouvre une nouvelle enquête

Quant à Morant, il y a deux semaines, voici ce qu’il déclarait après l’élimination face aux Lakers : « Comme je l’ai déjà dit, je retiens des choses en dehors du terrain et sur le terrain. Il s’agit simplement d’être discipliné. En dehors du terrain, il s’agit de prendre de meilleures décisions. Sur le terrain, il s’agit d’être encore plus concentré »

Apparemment, il n’en a tiré aucune leçon et il ne prend pas de meilleures décisions, et si les huit matches de suspension avaient semblé dérisoires face à la gravité des faits, cette fois, Morant pourrait écoper d’une sanction beaucoup plus lourde.

En attendant les conclusions de l’enquête de la NBA, qui a expliqué « être au courant des derniers événements », les Grizzlies ont décidé de le suspendre « de toutes activités en relation avec la franchise ».

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 14, 2023

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 Total 248 32 47.2 32.1 75.3 1.0 3.8 4.8 7.4 1.5 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.