Andrew Bogut : « Josh Giddey peut devenir le meilleur australien de l’histoire de la NBA »

A 38 ans, Andrew Bogut ne traine plus sa belle carcasse sur le terrain, et c’est de loin qu’il suit les exploits de ses successeurs. Le contingent australien est devenu l’un des plus fournis de la NBA, et l’ancien pivot des Warriors était un pionnier pour toute une génération. Ancien numéro 1 de la Draft, c’est un modèle pour beaucoup, et pour Sportal, il donne son avis sur deux joueurs en particulier : Josh Giddey et Ben Simmons.

Le premier est l’une des meilleures pioches de ces dernières années, et son tandem avec Shai Gilgeous-Alexander est l’un des plus spectaculaires et des plus prometteurs de la NBA. A l’inverse, le second vit une vraie crise de confiance, mais aussi physique, et il n’a pas répondu aux attentes.

Dans une équipe pour briller

« C’est un super joueur ! Josh donne l’impression qu’il n’est pas assez athlétique et pas assez rapide, mais il sait jouer. Sa progression est incroyable » estime Bogut. « Dès le début, il avait des qualités de passeur et de rebondeur. Marquer était son gros point d’interrogation et je trouve qu’il a apporté des réponses lors de ces deux premières saisons ».

Pour Bogut, son jeune compatriote a le potentiel pour devenir le meilleur joueur australien de l’histoire de la NBA. « Il ne cesse de s’améliorer et je suis enthousiaste pour la suite. Il peut devenir le meilleur australien de l’histoire de la NBA. Il a établi de nombreux records et je suis ravi de l’équipe dans laquelle il joue. Le Thunder est une jeune équipe, mais dès sa deuxième saison, ils sont devenus l’une des équipes les plus difficiles à battre de l’Ouest. S’ils ajoutent un autre vétéran, ils seront encore meilleurs. »

« La question de sa confiance est la plus importante et je pense que les tirs se débloqueront ensuite »

Pour Ben Simmons, le tableau est moins idyllique mais Bogut pense que le problème est surtout mental. Il faut que le meneur des Nets se libère au niveau du tir et de l’agressivité en attaque.

« Je lui ai en parlé. Le problème est sa confiance dans le tir » constate Bogut. « Le vrai problème, ce sont les tirs. Dans ma carrière, j’ai eu beaucoup de problèmes avec les tirs et cela vous crée souvent un problème à gérer. C’est le problème pour lui en ce moment. Il doit être plus à l’aise pour aller sur les lancers-francs. Par sa manière de jouer et ses qualités athlétiques, il a la capacité d’aller chercher des fautes. Si vous tirez souvent, vous devenez un joueur difficile à arrêter lorsque vous obtenez des lancers-francs. »

L’ancien pivot des Bucks lui conseille vraiment de faire un travail mental pendant l’été. « Pendant cette intersaison, le problème qu’il doit résoudre est plus mental que physique. Son tir doit être amélioré, mais il devra aussi se vider l’esprit. S’il rate deux tirs, il ne faut pas qu’il est le sentiment que le monde s’écroule. Il doit continuer à attaquer. L’année dernière, on l’avait vu rater quelques tirs, mais il était resté agressif et avait continué à attaquer. La question de sa confiance est la plus importante et je pense que les tirs se débloqueront ensuite. »