Le MVP de la nuit | Bam Adebayo, le roi de la peinture

Décisif dans le 4e quart-temps, Jimmy Butler aurait, à nouveau, fait un beau MVP, mais on préfère mettre en avant la performance de Bam Adebayo. Le pivot All-Star signe l’un de ses meilleurs matches de la saison avec 22 points, 17 rebonds et 9 passes ! Dans l’histoire du Heat, seul LeBron et le Shaq avaient aligné de tels chiffres en playoffs…

Dans cette deuxième manche remportée à Boston, le champion olympique termine à une petite passe d’un triple-double, et il a donné des maux de tête à Al Horford et Robert Williams.

« Je ne suis pas surpris » assure-t-il à propos de ces deux succès à Boston. « Vous ne voyez pas le boulot qu’il y a derrière, même quand on est épuisés. Il fallait être fort mentalement lors des périodes de disette. Quand je vois mes gars partir au combat, et que Jimmy joue comme ça, j’ai le sentiment que c’était écrit. Vous savez, on est juste en feu au bon moment, et quand le général ne panique pas, les troupes ne paniquent pas. »

Malgré les blessures de Tyler Herro et de Victor Oladipo, et donc une saison régulière en dents de scie, ce Heat reste une formidable machine à gagner en playoffs. Et les Celtics peuvent craindre le pire car Bam Adebayo s’est donc mis au niveau de Jimmy Butler. En un-contre-un, il a dominé tous ses défenseurs. Soit en trouvant son tir à 4-5 mètres avec une trajectoire très haute pour éviter les grands bras, ou en enfonçant son défenseur jusqu’au cercle.

Le Heat est habitué aux matches serrés

De l’autre côté du terrain, il agit toujours comme le « libéro » de la défense, et il couvre une énorme surface pour limiter les pénétrations et aider ses coéquipiers.

Sans oublier cette capacité, comme Jimmy Butler, à être décisif dans les moments importants. On pense à ce rebond offensif qu’il remet dedans à moins d’une minute de la fin. Un vraie coup de massue sur la tête des Celtics.

« On a joué une cinquantaine de matches serrés cette saison… Il y a eu des hauts et des bas, il y a du bon et du moins bon… Cela nous donne une grosse expérience, et je pense que c’est juste une question de volonté. Je pense que nous 15 et le coach, on s’accroche tant qu’il y a chance de gagner ».

À l’arrivée, le Heat mène 2-0 avec les deux prochains matches à Miami ! « Dans le vestiaire, le discours est simple : conserver l’avantage du terrain. On ne voit pas plus loin que ça » explique Bam Adebayo, qui ne se projette absolument pas vers une deuxième finale en trois ans.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.