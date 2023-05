Renversant dans le quatrième quart-temps, le Heat fait le break à Boston et passe à 2-0 !

Tête de série n°8 de la conférence Est, le Heat a poursuivi cette nuit son parcours de rêve dans ces playoffs 2023 en sécurisant une deuxième victoire en autant de matchs sur le parquet des Celtics dans cette finale de conférence Est. Maintenant en tête 2-0 contre Boston avant de rejoindre la Floride, les joueurs de Miami ne sont plus qu’à deux victoires de devenir la deuxième tête de série n°8 à rejoindre les Finals, après les Knicks en 1999 !

D’abord très disputé en première période, ce Game 2 était ensuite plus décousu après la pause, quand on assistait en fait à un changement clair de « momentum » d’un quart-temps sur l’autre.

Un « momentum » d’abord en faveur de Boston dans le troisième quart-temps, largement dominé par Jayson Tatum (34 points, 13 rebonds et 8 passes) et sa bande (33-21 à 61% aux tirs). Puis dominé par les joueurs de Miami dans le quatrième quart-temps (36-22 à 55% aux tirs), quand la paire Jimmy Butler (27 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres) – Bam Adebayo (22 points, 17 rebonds et 9 passes) portaient l’escouade floridienne vers la victoire après avoir rattrapé un retard de 12 points, en renversant les locaux, dépassés défensivement, en perdition offensivement (7/18) et coupables de 15 pertes de balle.

Ce Heat version playoffs 2023 est incroyable et confirme un peu plus, match après match, qu’il est bien la meilleure équipe de la conférence Est depuis sa défaite au « play-in » contre Atlanta. Le plus dur reste à venir car il faut maintenant enfoncer le clou, mais les hommes d’Erik Spoelstra ont fait un grand pas vers les Finals et ont assurément assommé les Celtics, après ces deux victoires dans le Massachusetts…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’incroyable Miami Heat. Selon NBA.com, le Heat en est désormais à un bilan de 6 victoires et 2 défaites dans ces playoffs quand il est mené de 10 points ou plus dans un match. En tête de 4 points à la pause puis en retard de 12 points à l’entame du dernier acte après un troisième quart-temps manqué, cette équipe de Miami n’a comme d’habitude pas abandonné, sous l’impulsion, évidemment, de Jimmy Butler mais aussi d’un énorme Bam Adebayo. C’est bien simple : le Heat parait imbattable dans ces playoffs depuis sa défaite contre les Hawks au « play-in », systématiquement en capacité de trouver des ressources même dans les situations les plus complexes. La série est bien sûr encore loin d’être terminée, mais le Heat a impressionné après ces deux matchs à Boston.

– Les Celtics encore brisés par leur inconstance. Leur deuxième mi-temps résume tout : un troisième quart-temps supersonique (33-21), qui leur offrait un « momentum » idéal avant d’attaquer un quatrième quart-temps qu’ils ont finalement raté (22-36), submergés en défense par le « run » du Heat qui recollait petit à petit (un 24-9 pour finir notamment, de 87-96 à 111-105). Capables du meilleur comme du pire sans transition, les joueurs de Boston sont passés, en quelques minutes, d’une victoire potentiellement acquise avec autorité à une défaite amère. Un changement brutal de « momentum », en l’espace de quelques possessions, qui place désormais Boston dans une position très inconfortable.

– Grant Williams a-t-il réveillé l’ours ? Après avoir réussi un 3-points qui portait l’avance des Celtics à +9 (96-87) à six minutes de la fin de la rencontre, Grant Williams a voulu rentrer dans le duel et le « trashtalking » avec Jimmy Butler, qui a marqué avec la faute derrière. Le tête contre tête entre les deux hommes n’a pas aidé Boston, qui a encaissé un 24-9 dans la foulée…

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler et Bam Adebayo. Dans le quatrième quart-temps, le premier a inscrit 9 de ses 27 points et le second 8 de ses 22 points. Au total, ils ont compilé 49 des 111 points de leur équipe, mais aussi 25 rebonds et 15 passes. Les deux patrons du Heat ont été grandioses, tout au long du match mais encore plus dans le dernier acte en initiant la révolte puis en confirmant le renversement du « momentum ». Du très haut niveau.

✅ Caleb Martin. L’invité surprise au « scoring » côté Miami avec ses 25 points, l’ailier du Heat a aussi été précieux par sa défense et sa capacité à « switcher ». Il a notamment fait du bon boulot sur Jaylen Brown et la paire Marcus Smart – Derrick White. Un match parfait de facteur X.

✅ Jayson Tatum. Après un Game 1 plutôt réussi il y a deux jours, la superstar des Celtics a confirmé avec une pointe à 34 points (10/20), mais aussi 13 rebonds et 8 passes. Par contre, il a encore été plus discret dans le dernier quart-temps, à l’image de son équipe, avec seulement 5 points marqués. Mais sur l’ensemble du match, il était de toute façon trop esseulé, alors que Jaylen Brown et Al Horford se sont ratés…

⛔ Jaylen Brown. L’autre « Jay » a passé une soirée compliquée sur le plan offensif, avec 16 points marqués à 7/23 aux tirs… On peut même englober tout son match sous l’adjectif « compliqué », alors qu’il a ponctué ce Game 2 avec un +/- de -23 qui parle pour lui-même.

LA SUITE

– Game 3 : dans la nuit de dimanche à lundi (02h30), à Miami

