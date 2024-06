Les Wizards déçus par leur huitième place à la Draft

Les Wizards ont-ils vraiment des raisons d’être déçus après la « lottery » ? Les chiffres leur donnaient 6.7% de chances d’obtenir le premier choix et 32.9% pour la huitième position. Pas de miracle, c’est la seconde option, qui était la plus probable statistiquement, qui s’est imposée. La franchise de Washington parlera donc la huitième le soir de la Draft.

« On est un peu déçu », confesse néanmoins Wes Unseld Jr. pour The Athletic. « Mais le point positif, c’est qu’on ne recule pas. On est arrivé là où était censé tomber. C’est rassurant. Après, dans l’idéal, on aurait aimé monter d’un cran, sinon avoir le premier choix. »

Trop loin, les Wizards vont passer à côté de Victor Wembanyama, Scoot Henderson ou encore Brandon Miller. Mais comme les Pistons, qui ont obtenu eux le cinquième choix, la franchise de la capitale estime que la cuvée 2023 sera assez riche pour réussir un joli coup.

« Je trouve qu’il y a des talents dans cette Draft », glisse le coach de Washington, sans entrer dans les détails même si on sait que les Wizards aimeraient récupérer un joueur athlétique, bon défenseur et capable de faire des différences offensivement.

Un pilote dans l’avion d’ici un mois ?

Le Draft Combine, pour observer les jeunes talents de près et échanger avec eux, est ainsi capital pour trouver la perle rare. « Ce sera une semaine importante pour nous », confirme Unseld Jr.

Sauf que les Wizards abordent cet événement, qui se déroule jusqu’au 21 mai, sans GM – ni même un intérimaire. Certes, les recherches pour remplacer Tommy Sheppard avancent puisque les noms de Trajan Langdon et Michael Winger circulent, mais ce n’est pas anodin de préparer la Draft, programmée le 22 juin, sans directeur sportif…

« Pas pour l’instant », répond le coach quand on lui demande si c’est un problème. « La question se posera dans un mois, quand il faudra prendre une décision. Mais pour l’instant, au quotidien, on fait comme si de rien n’était. On s’assure d’être prêt. »