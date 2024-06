Un dirigeant des Clippers vers les Wizards ?

Alors qu’on pensait que le poste était réservé à Trajan Langdon, ESPN révèle que les Wizards se sont entretenus avec Michael Winger pour le double poste de président et GM de leur franchise. Trajan Langdon et Michael Winger sont les seuls à avoir rencontré le propriétaire Ted Leonsis et ce sont les deux seules pistes dévoilées pour l’instant pour remplacer Tommy Sheppard, démis de ses fonctions après une deuxième saison de suite sans playoffs.

Assistant GM aux Clippers, où il est le bras droit de Lawrence Frank, Michael Winger a fait ses premières armes aux Cavaliers aux côtés de Danny Ferry de 2005 à 2010, puis au Thunder avec Sam Presti.