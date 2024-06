Jonathan Kuminga attendu au rebond

Déçu d’avoir passé les playoffs sur le banc, Jonathan Kuminga est semble-t-il à un virage important de sa carrière, après deux années à Golden State. Un départ ne serait visiblement pas totalement à exclure puisque ses agents doivent rencontrer les dirigeants des Warriors durant l’intersaison.

Si le champion 2022 reste en Californie encore une ou deux saisons, comment pourra-t-il obtenir des minutes alors que devant lui se trouvent des joueurs plus confirmés comme Andrew Wiggins, Gary Payton II, Draymond Green (si lui aussi continue) ou encore Kevon Looney ?

« Je pense qu’avec les retours de Wiggins et Payton, on a moins besoin de la qualité principale de Kuminga, c’est-à-dire la défense sur le porteur de balle », analyse Steve Kerr pour NBC Sports. « La manière pour lui d’obtenir du temps de jeu, c’est de devenir plus polyvalent. Chaque combinaison de joueurs sur le parquet est un puzzle et il faut que le puzzle soit complet. Plus on peut faire de choses, plus c’est facile d’entrer dans le moule. »

Le coach des Californiens insiste tout de même sur un point précis.

« Le rebond, c’est capital pour Kuminga. S’il veut devenir un grand joueur, il doit aller au rebond. Pour un intérieur de cette taille, avec ses qualités athlétiques, c’est la prochaine étape. En plus de continuer de travailler sur le reste : le shoot, le dribble, la lecture de jeu. »

Avec son physique, Kuminga a les armes pour devenir un grand rebondeur

Le jeune Congolais est conscient que c’est dans ce secteur qu’il doit s’imposer. Surtout que, comme l’a souligné Steve Kerr, il possède des attributs physiques impressionnants et largement suffisants pour devenir un rebondeur plus que solide. Ses 4.3 prises de moyenne en 24 minutes en seconde partie de saison régulière restent maigres.

« Je dois progresser partout, mais en mettant l’accent sur le rebond », confirme-t-il. « C’est le plus important. Je dois regarder des vidéos et apprendre à prendre plus de rebonds, pour devenir pourquoi pas, un jour, un Looney par exemple. »

Diamant brut de seulement 20 ans, le septième choix de la Draft 2021 n’est qu’au début de sa carrière et malgré ses manques techniques et son temps de jeu encore faible depuis deux ans, l’entraîneur de Golden State tient à dire que son potentiel demeure énorme. Et qu’il peut devenir un joueur important dans la Baie.

« Les gens vont beaucoup parler des playoffs car c’est le moment le plus important de l’année, mais si on regarde sa saison régulière, il a fait de bonnes choses », insiste Steve Kerr. « L’essentiel pour lui, c’est de progresser. Je lui répète constamment : il a une longue carrière, 15 saisons, devant lui. Il a joué deux saisons et a accumulé des savoirs, mais il doit encore continuer. S’il est sérieux et qu’il travaille, il va s’améliorer. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.