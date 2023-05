Jonathan Kuminga va-t-il demander à quitter les Warriors ?

Éliminés par les Lakers, les Warriors sont désormais en vacances mais elles ne seront pas reposantes, tant les dossiers importants sont nombreux. Draymond Green va-t-il pouvoir, comme il le souhaite, rester en Californie ? Le GM Bob Myers va-t-il continuer à la tête de la franchise ? Et Jonathan Kuminga va-t-il demander son transfert ?

Cette dernière question attend en effet aussi une réponse, selon les informations données par les informations de The Athletic. Nos confrères annoncent que les agents du joueur vont discuter avec les dirigeants des Warriors pour évoquer le futur du jeune intérieur.

Ce dernier vient de vivre une saison frustrante. Jonathan Kuminga a en effet pleinement profité des absences d’Andrew Wiggins et Gary Payton II en deuxième partie de saison pour se montrer, avec notamment 13.2 points de moyenne après le All-Star Game.

Puis, en playoffs, Steve Kerr s’est passé de lui avec seulement 61 minutes et 10 matches joués. Le jeune talent n’avait d’ailleurs pas caché sa frustration après le premier tour contre les Kings.

Peut-il espérer plus à Golden State ?

Les Warriors ont-ils davantage à lui offrir dans un avenir proche ? Pas sûr puisque Steve Kerr et sa bande visent le titre, rien d’autre, et ne peuvent guère laisser de temps à Jonathan Kuminga de progresser, même s’il a montré qu’avec ses exceptionnelles qualités physiques, il pouvait apporter de bonnes choses sur de courtes séquences.

James Wiseman, qui avait de vraies faiblesses dans son jeu, est notamment parti vers Detroit pour cette raison : pour exploser ailleurs et faire des erreurs que les champions en titre, avec leurs ambitions, ne pouvaient pas lui permettre de commettre.

Le 7e choix de la Draft 2021 est encore sous contrat jusqu’en 2025 et avec Gary Payton II et Andrew Wiggins sur les ailes plus Draymond Green (s’il reste) et Kevon Looney à l’intérieur, l’horizon du Congolais semble bouché à court terme. Aura-t-il donc la patience d’attendre son tour et de se contenter de quelques miettes, lui qui n’a que 20 ans ? Visiblement, si ses agents veulent évoque le sujet dès cet été, c’est que la réponse est non…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 Total 137 19 51.9 35.3 67.1 0.9 2.5 3.4 1.4 2.2 0.5 1.2 0.4 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.