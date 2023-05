Jonathan Kuminga de nouveau relégué au bout du banc

Même si les playoffs se rapprochaient et que les doutes étaient encore nombreux du côté de Golden State, notamment parce qu’Andrew Wiggins était alors absent, Steve Kerr avait été rassurant fin mars sur les ambitions de son équipe. Et pour cause : Jonathan Kuminga était monté d’un cran en deuxième partie de saison.

Le jeune talent des Warriors tournait à 13.2 points et 4.3 rebonds de moyenne, à 57% de réussite au shoot, depuis le All-Star Game. On pouvait donc imaginer qu’il serait une arme de plus en playoffs. Mais ce n’est pas le cas.

« C’est difficile de vivre cette saison où je joue les matches la plupart du temps, avant de voir les choses basculer, sans le comprendre », livre-t-il au San Francisco Chronicle.

Avec 36 minutes au total contre les Kings au premier tour, dont 13 dans le Game 3, celui où Draymond Green était suspendu, le champion 2022 n’était pas dans les plans de Steve Kerr dans cette série. Les retours d’Andrew Wiggins et Gary Payton II pèsent évidemment beaucoup dans les choix du coach. Surtout face à des extérieurs comme De’Aaron Fox, Malik Monk ou Kevin Huerter.

Steve Kerr lui a préféré JaMychal Green face aux Lakers

Même si son physique pourrait y être précieux, la série contre les Lakers ne part pas pour être plus favorable à Jonathan Kuminga puisqu’il n’a pas joué dans le Game 1, perdu par Stephen Curry et sa bande. Le coach a préféré donner un peu de temps de jeu à JaMychal Green, meilleur shooteur que le Congolais.

Comment le joueur vit-il ces longues journées sur le banc ?

« C’est compliqué d’être concentré chaque fois, d’avoir le sourire à tout moment », poursuit-il ainsi. « Mais je me souviens d’où je viens, je vois les choses que j’ai vécues, que beaucoup de gens ignorent et qui m’ont permis d’en arriver là. J’ai la sensation que, tout au long de ma carrière, de ma vie, on ne m’a jamais rien donné. Je dois prouver. Je n’ai pas de raison d’avoir peur à ce stade de ma vie, de ma carrière. Un moment donné, ça va tourner. C’est ça qui me porte au quotidien et je serai toujours prêt à jouer. »

C’est également ce que pense Andrew Wiggins. « Il est toujours positif », assure l’ailier en évoquant son coéquipier. « Il est jeune, bosse dur et veut apprendre. Tout le monde sait qu’il veut jouer. Je sais qu’il aura sa chance et que, quand ce sera le cas, il en profitera au maximum. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 Total 137 19 51.9 35.3 67.1 0.9 2.5 3.4 1.4 2.2 0.5 1.2 0.4 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.