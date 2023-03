Même sans Andrew Wiggins, Steve Kerr croit toujours au doublé

Andrew Wiggins n’a plus joué depuis le 13 février, pour des raisons personnelles, et nul ne sait s’il reviendra pour les playoffs. Steve Kerr et ses joueurs sont dans le flou et comme l’ailier fut un élément capital dans le parcours victorieux des Warriors en 2022, il peut y avoir de l’inquiétude.

Comment faire le doublé sans ce joueur précieux avec sa défense et ses shoots ? En remplaçant son impact par ceux de Gary Payton II et Jonathan Kuminga.

« Je trouve que les choses se mettent en place », explique le coach à The Athletic. « On est une équipe plus complète, des deux côtés du terrain, qu’il y a quelques semaines. Ce n’est pas encore parfait évidemment, on n’est pas assez régulier, mais on peut y arriver. Le retour de Payton va nous aider. Kuminga a tellement progressé, en attaque comme en défense, qu’on peut vraiment compter sur lui. Il est de plus en plus l’aise et ainsi, on est meilleur. »

Jonathan Kuminga tourne à 13.5 points de moyenne à 55 % de réussite au shoot en 24 minutes depuis le dernier match d’Andrew Wiggins, quand Gary Payton II vient seulement de jouer deux matches et d’inscrire 9 points. Le premier est encore jeune et irrégulier, le second manque de rythme depuis son opération l’été dernier.

Pourront-ils être vraiment décisifs et performants en playoffs ? Un retour d’Andrew Wiggins ne serait-il tout de même pas la meilleure nouvelle possible pour les Warriors ?

« La porte est ouverte pour lui, quand il sera disponible. Sinon, ce n’est pas grave non plus », résume Steve Kerr. « Il est en forme, il s’entraîne mais il a besoin d’espace pour sa famille. On le soutient. »

La question se pose et les prochaines semaines apporteront la réponse : les champions en titre peuvent-ils conserver leur titre sans Andrew Wiggins ?

« Je le pense. Je crois beaucoup en cette équipe », répond Steve Kerr. « Notamment parce qu’on a fait revenir Gary et que Kuminga est monté d’un cran en l’absence de Wiggins. La saison passée, on avait deux gros défenseurs sur le porteur de ballon avec Wiggins et Payton. Là, on a mis JK à la place d’Andrew. Ce n’est pas aussi facile que la saison dernière car on avait eu toute la saison ensemble et on avait le rythme, la continuité. Mais je crois en nos chances. »