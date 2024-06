Scoot Henderson ou Brandon Miller ? Les Hornets à l’heure du choix

Même s’ils sont passés à deux doigts de récupérer Victor Wembanyama, les Hornets ont décidé de voir le verre à moitié plein à l’issue de la « Lottery » qui leur a offert le deuxième choix de la prochaine cuvée.

La franchise de Caroline du Nord a en effet de quoi se consoler, surtout lorsqu’elle compare sa situation à celle de Detroit, qui avait plus de chances de décrocher le premier pick, et qui sélectionnera à la cinquième place. La formation de Michael Jordan aura pour sa part le loisir de choisir le meilleur joueur de la cuvée derrière « Wemby ».

Sur la scène aux côtés de Mark Tatum pour représenter les Hornets lors de la diffusion du tirage au sort, le pivot Mark Williams est passé par toutes les émotions, mais s’est toutefois dit soulagé après avoir vu son équipe sécuriser l’un des deux premiers choix.

« Quand j’ai vu Detroit décrocher la 5e place, je me suis dit que ça allait secouer un peu. Mais non, ça a été sympa. Mon cœur a quand même commencé à battre fort. Je me préparais pour le Top 4. Lorsqu’on l’a sécurisé, c’était une bonne chose. Et quand j’ai vu le numéro 3, je me suis dit que c’était alors soit le numéro 1, soit le 2, donc ça ne pouvait qu’aller », a ainsi déclaré Mark Williams, présent sur la scène comme représentant des Hornets.

À Mitch Kupchak de trancher

Charlotte est maintenant à l’heure du choix. Alors que la logique voudrait que cette deuxième place soit réservée à Scoot Henderson, meneur de la Team Ignite (G-League), la présence de LaMelo Ball pousse à la réflexion.

Président de la franchise, Mitch Kupchak ne cache pas qu’il pourrait faire un choix en fonction du poste du joueur. Dans ce cas, tous les regards se tournent vers Brandon Miller (Alabama), considéré comme le meilleur ailier de la Draft. Pour l’instant, rien n’est exclu.

« Oui, je pourrais l’envisager », a-t-il confirmé à l’idée d’ajouter un meneur supplémentaire avant de tempérer. « On commence à être un peu plus avancé dans la construction de cette équipe. Trois ans plus tôt, on aurait pris sans hésitation le meilleur joueur disponible, et ça a toujours été notre stratégie car on essayait d’accumuler du talent. On a déjà beaucoup plus de talents qu’il y a deux ou trois ans, donc on peut être un peu plus pointilleux et prendre en considération non seulement le talent global, mais aussi la position ».

La piste Brandon Miller ferait sens après le départ de l’ailier Jalen McDaniels pour les Sixers en février. Mais les frasques extra-sportives de Brandon Miller et les menaces qu’il a reçues, pèseront peut-être dans la balance.