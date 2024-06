Stephen Curry, nouveau mentor de Scoot Henderson

Source d’inspiration à travers le monde d’une multitude de basketteurs, plus ou moins jeunes, Stephen Curry suscite également l’admiration de ceux qui le côtoient ou le côtoieront en NBA.

C’est par exemple le cas de Scoot Henderson, appelé à être sélectionné dans le Top 3 de la prochaine Draft, et les deux joueurs ont carrément annoncé qu’ils allaient dorénavant nouer une relation de type « parrain/mentor ».

« J’observe Scoot et sa famille depuis un moment maintenant et je suis plus qu’impressionné par ce qu’il a accompli jusqu’à présent », déclare le meneur des Warriors. « Je suis enthousiaste à l’idée de le voir prendre le contrôle de son avenir et de le voir grandir. Nos valeurs sont profondément alignées quand il s’agit de donner la priorité à la famille, travailler dur et apprécier les bénédictions de la vie. […] Alors que je me tourne vers l’avenir de la NBA et du monde du sport en général, Scoot incarne la prochaine évolution du jeu au fil des années et il démontre l’importance de jouer pour quelque chose de plus grand que soi. »

Un partenariat qui dépasse le cadre du basket

« Je suis ravi de pouvoir établir ce genre d’alliance unique en son genre avec Stephen et son équipe », raconte de son côté celui qui a passé les derniers mois en G-League, au sein de l’Ignite Team. « C’est une opportunité incroyable, un rêve devenu réalité, puisque j’ai grandi en le regardant sur et en dehors des parquets. Ses accomplissements sont inspirants et je veux apprendre de Stephen et son équipe, pour prendre les commandes de mon avenir. […] J’ai hâte d’apprendre et de grandir, tout en cherchant à devenir la meilleure version de moi-même, sur les parquets et au-delà. »

Par le biais de sa société, SC30 Inc, Stephen Curry aidera Scoot Henderson et sa famille (parmi laquelle sa soeur Crystal, dite « Moochie ») sur le plan du basket bien sûr, mais aussi sur les plans du business, des médias et de l’influence sociale.

Crédit photo : SC30 Inc.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.