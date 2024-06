Playoffs NBA 2023 | Le calendrier complet des finales de conférence

Coïncidence, ou pas, le dernier carré des playoffs 2023 est le même qu’en 2020 dans la « bulle », et dimanche soir, les Celtics ont rejoint le Heat, les Lakers et les Nuggets en finales de conférence. En 2020, le Heat et les Lakers s’étaient retrouvés en finale du côté d’Orlando dans ce huis clos si particulier. Aux Celtics et aux Nuggets de faire en sorte qu’il n’y ait pas de revanche…

Petite particularité, et ce sera le cas aussi en finale, toutes les rencontres sont à la même heure : 2h30 du matin (en France).

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. Exemple : un match indiqué un lundi à 2h30 sera dans la nuit de lundi à mardi.

Toutes les rencontres sont diffusées en direct sur BeIN Sports et le League Pass.

MARDI 16 MAI

Denver – LA Lakers à 2h30

MERCREDI 17 MAI

Boston – Miami à 2h30

JEUDI 18 MAI

Denver – LA Lakers à 2h30

VENDREDI 19 MAI

Boston – Miami à 2h30

SAMEDI 20 MAI

LA Lakers – Denver à 2h30

DIMANCHE 21 MAI

Miami – Boston à 2h30

LUNDI 22 MAI

LA Lakers – Denver à 2h30

MARDI 23 MAI

Miami – Boston à 2h30

MERCREDI 24 MAI

Denver – LA Lakers à 2h30 (si nécessaire)

JEUDI 25 MAI

Boston – Miami à 2h30 (si nécessaire)

VENDREDI 26 MAI

LA Lakers – Denver à 2h30 (si nécessaire)

SAMEDI 27 MAI

Miami – Boston à 2h30 (si nécessaire)

DIMANCHE 28 MAI

Denver – LA Lakers à 2h30 (si nécessaire)

LUNDI 29 MAI

Boston – Miami à 2h30 (si nécessaire)