Draymond Green prêt à jouer la Coupe du monde avec Team USA ?

L’élimination des Warriors à peine actée, Draymond Green a été invité à évoquer son programme estival. Bien sûr, la question de sa prolongation est déjà sur toutes les lèvres, mais le joueur de 33 ans en a également profité pour laisser entendre qu’il était ouvert à l’idée de porter le maillot des États-Unis cet été…

« Je vais un peu voyager, recharger mes batteries et peut-être jouer [la Coupe du monde], nous verrons. Mais je vais travailler dur et être meilleur la saison prochaine », a-t-il confié, concernant ses priorités.

Médaillé d’or olympique à Rio (2016) et Tokyo (2021), Draymond Green pourrait donc figurer dans l’effectif de Team USA pour la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre), qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Son rôle ne sera évidemment pas le même qu’à Golden State, mais comme Steve Kerr est le nouveau sélectionneur américain, il retrouverait un entraîneur (et des systèmes ?) qu’il connaît bien.

La présence de l’intérieur des Warriors ne serait en tout cas pas de trop pour les États-Unis, qui ont souvent eu du mal à obtenir l’engagement des meilleurs joueurs NBA ces dernières années. Réputé pour sa défense, sa polyvalence et sa compétitivité, « Dray » serait ainsi un renfort de choix pour la raquette des champions olympique en titre, en attendant de connaître l’identité de ceux qui défendront officiellement les couleurs américaines.

Pour rappel, Team USA se trouvera dans le groupe C lors du prochain Mondial, avec la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie à Manille. En cas de qualification pour le second tour, à l’une des deux premières places de son groupe, elle croisera avec la poule D (Lituanie, Monténégro, Mexique et Égypte) pour viser les quarts-de-finale.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.