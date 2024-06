Mike Malone : « Notre objectif n’était pas d’atteindre la finale de la conférence Ouest »

Il n’y a pas eu de suspense dans ce Game 6 entre Denver et Phoenix. Les hommes de Mike Malone ont écrasé leurs adversaires sur le score (125-100). Pour cela, ils ont pu évidemment compter sur un rayonnant Nikola Jokic, auteur d’un nouveau triple-double avec 32 points, 12 passes décisives et 10 rebonds.

Dominateur tout au long de la série, le Serbe permet aux siens de boucler cette demi-finale de conférence en six matchs, et ainsi de rejoindre la finale de la conférence Ouest.

« Nous savions à quoi nous attendre » a déclaré Nikola Jokic à propos de l’environnement hostile à Phoenix. « Nous avions le même état d’esprit que si nous étions à la maison. Il suffisait d’être agressif, de les faire bouger, de leur donner du fil à retordre, de leur faire prendre des tirs difficiles, et je pense que nous l’avons fait ».

KCP en facteur X

Champion NBA avec les Lakers en 2020, qui avaient éliminé les Nuggets du duo Murray/Jokic en finale de conférence, Kentavious Caldwell-Pope est sans doute l’un des ajouts les plus précieux de l’intersaison côté Nuggets. Lorsque les Suns avaient égalisé à 2-2, il avait garanti aux siens qu’ils remporteraient cette série. Les actes ont suivi les paroles sur le Game 6, puisque ce dernier a fortement contribué à la qualification de Denver.

Alors que le score était de 27-26, les Nuggets ont enclenché un run de 17-0 pour conclure le premier quart-temps 44-26. Lors de ces 12 premières minutes, KCP a inscrit 17 points, pour quasiment tuer le match.

« Le fait de côtoyer ces gars tous les jours à l’entraînement me permet de voir qu’ils ont confiance en eux » a confié Kentavious Caldwell-Pope. « La confiance est là. Le commentaire du Game 4 était juste une question de leadership. Il s’agit d’aller sur le terrain et de leur montrer ».

Aller plus loin

S’ils vont disputer leur cinquième finale de conférence, les Nuggets n’ont jamais atteint les NBA Finals dans leur histoire. Une nouvelle chance s’offre désormais à eux face aux Lakers, champions 2020, ou aux Warriors, tenants du titre. Deux adversaires face auxquels la franchise du Colorado a échoué dans un passé récent.

« J’espère que ce sera différent » explique Nikola Jokic. « Nous avons perdu contre les Lakers dans la bulle. L’année dernière, nous avions des blessés contre Golden State. Ce ne sont pas les Finals, mais je parle simplement des équipes contre lesquelles nous avons perdu. Nous avons une belle occasion de faire quelque chose ».

Mike Malone, l’entraineur des Nuggets, pousse ses joueurs à voir grand. Pour lui, cette qualification en finale de conférence n’est qu’une étape de plus vers l’objectif suprême : remporter le titre.

« Nous n’étions pas satisfaits de passer le premier tour, nous ne sommes pas satisfaits non plus maintenant » assure le coach. « Nous ne faisons pas la fête, nous ne sabrons pas le champagne et nous ne nous jetons pas de l’eau à la figure parce que notre objectif n’était pas d’atteindre la finale de la conférence Ouest. Je ne cesse de répéter que notre objectif est de remporter le titre, alors nous avons encore beaucoup de travail à faire ».