Les Nuggets signent une démonstration pour reprendre les commandes face aux Suns

Le retour dans les montagnes du Colorado a fait du bien aux Nuggets. Les troupes de Michael Malone ont abordé ce Game 5 avec les bons ingrédients, en collant un 9-0 dès les premières secondes, avec un très bon Michael Porter Jr. Les espaces en défense laissés par les Suns sont énormes et Denver en profite.

Une réaction de Phoenix et une petite alerte à la cheville de Jamal Murray laissent penser que, à la pause, le match pourrait être disputé. Mais la seconde période est totalement dominée par les Nuggets, qui surnagent collectivement face à une équipe en manque de solutions. Surtout, Kevin Durant et Devin Booker ne sont plus aussi brillants.

Le dernier quart-temps se transforme en show pour les Nuggets avec plusieurs dunks et Monty Williams montre le drapeau blanc en sortant ses deux stars.

Victoire logique et autoritaire de Denver (118-102), qui mène désormais 3-2 avant de retourner dans l’Arizona.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les grosses entames de Denver. Nikola Jokic et sa bande ont parfaitement commencé les deux mi-temps. La première avec une défense étouffante et un 9-0. La seconde avec la même intensité et un 7-0. Les deux fois, Denver a pu ainsi prendre au moins quinze points d’avance et mettre les Suns dans les cordes. On peut même ajouter le 7-3 pour entamer le dernier quart-temps, qui n’a laissé aucun espoir à Phoenix.

– Les limites du « two-man show ». Les Suns survivent et gagnent dans cette série car Kevin Durant et Devin Booker sont énormes et portent le poids de l’attaque. Qu’allait-il se passer si le duo connaissait un soir sans ? On a la réponse : tout est plus compliqué. Avec 54 points à 18/43 au shoot (42% de réussite), les deux stars n’ont pas brillé comme à domicile. Cette attaque manque clairement d’imagination et les exploits de Devin Booker et Kevin Durant l’ont bien masqué, jusqu’à ce Game 5 où la force du collectif des Nuggets saute aux yeux.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Comme depuis le début de la série, le double MVP est superbe. Certes, il n’a pas marqué 53 points comme dans le dernier match, mais il domine encore et toujours, sans en faire trop et termine avec 29 points à 12/20 au shoot, 13 rebonds et 12 passes.

✅ Michael Porter Jr. Il fut le détonateur avec ses 14 points en premier quart-temps. Ses quatre tirs primés ont lancé les Nuggets et même s’il ne termine ensuite qu’à 19 points, sa présence a été capitale en début de partie.

⛔ Kevin Durant. Avec 26 points, 11 rebonds et 7 passes, l’ailier n’a pas totalement manqué son match. Mais contrairement à Devin Booker, il s’est compliqué la vie en attaque, en forçant des shoots, en insistant là où il fallait faire tourner. Il n’a pas été chercher des points près du cercle pour se rassurer. Il termine avec un 10/24 au shoot et 5 ballons perdus.

LA SUITE

Game 6 dans la nuit de jeudi à vendredi (1h30) à Phoenix, avec une première balle de match pour les Nuggets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.