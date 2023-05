La Stewie 2 en approche !

La saison WNBA va bientôt démarrer, et pour Breanna Stewart, ce sera avec une nouvelle chaussure signature aux pieds, la Stewie 2 !

La paire a été dévoilée sous son premier coloris nommé « Ruby », du prénom de la fille de la joueuse qui va désormais évoluer avec le New York Liberty. On retrouve ainsi deux teintes de rouge couleur rubis sur la tige recouverte de bandes à l’avant du pied et de l’empeigne, peut-être pour assurer davantage de maintien comme sur la Puma Rise Nitro.

Comme sur la Stewie 1, ou la collection dédiée à LaMelo Ball, la semelle conserve son côté imposant, sans doute pour conserver un certain confort, qui apparaît également en rouge.

Le lancement officiel de la Stewie 2 est prévu pour le 19 mai. Son prix oscillera entre 40 et 125 dollars en taille adultes.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.